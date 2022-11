Inflação é uma das principais preocupações das seguradoras

A inflação continua sendo a principal preocupação das seguradoras de acordo com o último relatório sigma do Swiss Re Institute. O efeito da inflação sobre a economia mundial fez com que o prêmio total de seguro global diminuísse ligeiramente em uma estimativa de 0.2% em termos reais em 2022. Olhando para o futuro, o Swiss Re Institute espera que o setor de seguros volte a crescer 2.1% ao ano em média em termos reais em 2023 e 2024, apoiado por uma combinação de redução da inflação, endurecimento do mercado de ramos patrimoniais e de danos, bem como uma maior demanda por seguros de vida. Um lado positivo para a indústria de seguros vem do aumento da taxa de juros do banco central, que deve melhorar os resultados dos investimentos a médio prazo.

Jérôme Haegeli, Chief Economist do Swiss Re Group, disse: ” Do nosso ponto de vista, a economia global esfriará visivelmente sob o peso da inflação e dos choques das taxas de juros. A reavaliação do risco na economia real e nos mercados financeiros é, na verdade, saudável e positiva a longo prazo”. Taxas livres de risco mais elevadas devem significar maiores retornos para investimentos na economia real. Nestes tempos desafiadores, e para o período de recuperação econômica à frente, o mercado de seguros pode mostrar seu valor, pois oferece resiliência financeira em todos os níveis da sociedade”.

De acordo com o Swiss Re Institute, as principais economias, especialmente na Europa, provavelmente enfrentarão recessões inflacionárias nos próximos 12-18 meses, em meio a taxas de juros mais altas. Prevê-se que o crescimento global do PIB desacelere para 1.7% em 2023, ante 2.8% em 2022.

O Instituto prevê 5.4% de inflação média anual do IPC global em 2023 e 3.5% em 2024, abaixo dos 8.1% em 2022. Apesar da esperada moderação do ritmo, a inflação deverá permanecer volátil e persistentemente acima das médias históricas. Para as seguradoras, a inflação é um desafio pois corrói o crescimento dos prêmios nominais, tem impacto na demanda global e cria custos mais altos de sinistros em linhas de seguro não-vida.

Melhorias no mercado de seguros em 2023 e 2024 à medida que as economias se recuperam e as melhorias de preços entram em vigor

O Swiss Re Institute prevê que o crescimento real dos prêmios não-vida se recupere para 1.8% em 2023 e 2.8% em 2024, após um fraco crescimento de 0.9% em termos reais em 2022. Na Europa, a retomada prevista reflete a melhoria das condições econômicas à medida que a região se recupera da recessão que se aproxima. Além disso, espera-se que os aumentos potenciais da tarifa de seguro e a diminuição da inflação nos EUA, bem como um crescimento real mais favorável na Ásia, apoiem um crescimento mais forte dos prêmios nessas regiões. A China, que representa 60% dos prêmios não-vida dos mercados emergentes, pode prever um crescimento real de 4.0% dos prêmios não-vida em 2023 e 5.8% em 2024.

Espera-se que as linhas comerciais se beneficiem mais do endurecimento das tarifas e se expandam mais do que as linhas pessoais (excluindo saúde) nos próximos anos. O Swiss Re Institute estima um crescimento de 3.3% nos prêmios comerciais em 2022 e um aumento de 3.7% em 2023. Em contraste, espera-se que os prêmios globais de seguros de linhas pessoais diminuam em 0.7% em 2022, principalmente devido ao baixo desempenho em seguros de automóveis em mercados avançados, e depois se recuperem para um crescimento de 1.8% em 2023.

Estima-se que a atual crise econômica nos mercados avançados tenha levado a uma contração dos prêmios globais de seguros de vida de 1.9% em termos reais em 2022. Prevê-se que isso seja seguido por um crescimento real dos prêmios em 2023 e 2024 de 1.7%, impulsionado principalmente pelo crescimento de 4.3% nos mercados emergentes, incluindo a China.

Os motores de crescimento dos prêmios de seguro de vida estão divergindo nos mercados avançados e emergentes. A inflação nos mercados avançados, particularmente na Europa, está comprimindo os orçamentos domésticos e, portanto, reduzindo a demanda dos clientes por produtos de poupança individuais. Nos mercados emergentes, a crescente classe média e as metas governamentais de penetração de seguros de vida estão apoiando o crescimento dos negócios de poupança. A demanda também está sendo apoiada por consumidores mais jovens e digitalmente mais conscientes dos benefícios de possuir apólices de seguro de vida a longo prazo.

Tabela 1: Previsão de prêmios de seguro em termos reais

Tabela 2: Crescimento real do PIB e previsões de inflação do IPC em regiões selecionadas, 2022 a 2024

Revista Apólice