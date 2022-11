Icatu oferece novidades no Seguro de Acidentes Pessoais

A Icatu tem investido cada vez mais em trazer melhorias e inovações nas jornadas e experiências de seus produtos de proteção financeira. Uma das reformulações mais recentes foi realizada no Super AP (Seguro de Acidentes Pessoais), que já existia na companhia, mas que passou por um upgrade e retorna ao portfólio da empresa com mais benefícios para os clientes e corretores, tanto do ponto de vista de coberturas e assistências quanto de experiência.

Um dos destaques nesta mudança é a ampliação do limite de capital segurado para até R$ 1 milhão, além de um grande diferencial, que é o serviço de Assistência Funeral, que cobre eventos decorrentes de morte natural ou acidental, sem carência, com a prestação de serviços ou com reembolso de até R$5.500.

“O Super AP foi criado com o objetivo de ser um produto descomplicado e acessível, com alto valor agregado e uma solução de entrada para a proteção financeira das pessoas. Fizemos essa reformulação justamente para atender às novas necessidades de clientes e corretores que temos monitorado. O cliente poderá personalizar coberturas e assistências no momento da contratação, tornando o produto ainda mais flexível e completo”, explica Luciana Bastos, diretora de Produtos de Vida da empresa.

O seguro conta com idade de contratação de 18 a 70 anos e tem opção de pagamento mensal ou anual, por meio de débito em conta, cartão de crédito ou boleto bancário. Entre as coberturas inclusas, estão: Morte Acidental; Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente e Assistência Funeral Individual ou Familiar. O produto também possui os benefícios de Assistência Domiciliar e Sorteio Mensal de R$ 25 mil todo mês. Além de um dos benefícios opcionais, sem custo adicional ao cliente: Seguro Viagem, Telemedicina ou Assistência Saúde em Dia.

O produto conta ainda com a possibilidade de majoração da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPAM) ou inclusão das coberturas adicionais de Diária por Incapacidade Temporária por Acidente (DIT-A) e Diária por Internação Hospitalar por Acidente (DIH-A).

Visando o autosserviço e praticidade, a Icatu também disponibiliza a Área do Cliente, que pode ser acessado através do site da Icatu, onde o cliente consegue realizar a manutenção do seguro, como alterar beneficiário e forma de pagamento, consultar documentos como certificado e condições gerais, além do acompanhamento do produto, como coberturas contratadas, valor da parcela, entre outros.

Vantagens para os corretores parceiros

Um dos destaques com a reformulação do Super AP é o incentivo ao corretor. Por meio dos módulos de comissão flexíveis e sorteio no modelo “cliente dá sorte”, onde o corretor ganha o mesmo valor que o cliente, em caso de contemplação. O produto também está totalmente integrado à Casa do Corretor, ferramenta exclusiva da Icatu, que permite não somente a realização da venda, mas também diversos serviços de pós-venda, acompanhamento de produção, consulta de materiais de apoio, entre outras funcionalidades.

“O mercado de vida tem crescido muito nos últimos anos, sobretudo após a pandemia. Então, estamos cada vez mais atentos para trazer produtos que se destaquem, tanto do ponto de vista do cliente quanto do corretor. E o Super AP entrega isso. Além disso, temos soluções que auxiliam o corretor no momento da venda, além do suporte comercial e relacionamento, com regionais por todo o Brasil. Queremos ampliar a cultura do seguro no Brasil e convidamos os corretores para este desafio e oportunidade junto com a gente”, conclui Luciana.

N.F.

Revista Apólice