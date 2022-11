Icatu alcança R$ 50 bi sob gestão em Previdência

Com forte atuação na inovação e democratização da previdência privada no Brasil, a Icatu alcançou R$ 50 bi sob gestão em previdência. A companhia compôs um marketplace robusto e diversificado, tendo hoje mais de 400 fundos disponíveis para parceiros e corretores, family offices e clientes, com opções em Life Cycle, Renda Fixa, Crédito Privado, Multimercado e Ações, além de contar com 140 das melhores gestoras do país.

“Alcançar esse marco é muito significativo para nós. É um resultado de anos de trabalho, sempre buscando inovações em produto, jornada e serviço para acelerar o amadurecimento do mercado e atender a todos os perfis de investidores. Queremos que todos os brasileiros tenham uma previdência privada, só assim, poderão ter mais tranquilidade financeira e qualidade de vida. Esse resultado é a prova que estamos no caminho certo. Mas, certamente, ainda há muito para evoluir”, afirma Henrique Diniz, diretor de Produtos de Previdência da seguradora.

O marco reflete uma atuação baseada em protagonismo. A Icatu foi pioneira no lançamento de diversos fundos inéditos no mercado, como o fundo ciclo de vida, quantitativo, long&short, cambiais/moedas, fundo de fundos, fundo 70% ações, fundo com taxa de performance e fundo 100% ações. Além disso, a companhia sempre esteve na vanguarda com iniciativas inovadoras para o segmento, tendo um portal de integração de API, e foi a primeira a vender com assinatura eletrônica, assim como oferecer o PIX para aportes em previdência.

Esse olhar para o futuro possibilitou a expansão significativa do segmento na companhia. Nos últimos cinco anos, as reservas na empresa mais que triplicaram, registrando crescimento de mais de 200%. No período, também dobrou sua carteira de gestoras parceiras, crescendo em média 22% ao ano em novas parcerias, além de evoluir 140% o tamanho do marketplace em volume e diversificação de fundos – com destaque para o Ações e Multimercado, com alta de 370% e 180%, respectivamente.

Segundo Diniz, após o Marco Regulatório de 2018, houve uma virada de chave em termos de legislação. “Isso provocou um boom de lançamentos bem significativos ao longo dos anos, pois a legislação ficou mais moderna e vimos mais gestores interessados ​​em comercializar fundos de previdência, com um produto mais compatível e competitivo quando comparados a fundos de investimentos tradicionais”, relembra.

Antes do marco, também havia limitações que impactavam a rentabilidade dos produtos. “Hoje, as taxas estão muito mais alinhadas com os fundos de investimento tradicionais e, adicionalmente, contam com todos os benefícios de um produto de previdência: menor imposto de renda, ausência de come-cotas, facilidade e menor custo para planejamento sucessório. Aqui na Icatu temos uma previdência acessível, democrática e sem taxa de carregamento, entrada e saída. Ou seja, a previdência passou a ser um produto excelente e de primeira necessidade para os brasileiros, fazendo sentido na carteira de todos os perfis, independente da idade e da renda”, reforça o executivo.

A companhia também evoluiu na simplificação da jornada e ampliação da educação financeira, reforçando a proposta de ser uma seguradora ágil, flexível e mais humanizada, capaz de se adaptar ao negócio do parceiro, contando hoje com mais de 200 players no seu portal de APIs. Com um modelo de negócio multicanal, a empresa opera com diferentes segmentos de mercado e canais de distribuição, oferecendo solução completa de capacitação e desenvolvimento de força de vendas.

“Nossas parcerias englobam a maior parte do sistema financeiro e cooperativista do país. No digital, nossa presença também cresceu através de parcerias com relevantes plataformas e fintechs. E estamos preparados para ampliar e firmar novas parcerias, inclusive tendo como foco a proteção completa, combinando a previdência privada com o seguro de vida” , ressalta Diniz. Atualmente, a Icatu conta com parceiros como: Onze, Grão, XP, BTG, Órama, Guide, Genial, Banco Inter, C6 Bank, Modal, entre outros.

Ao longo dos últimos anos, a companhia também priorizou a informação a todos os públicos, inclusive com as gestoras parceiras sobre previdência e o mercado, com lives e conteúdos em seu canal do Youtube e no Encontro com Gestores, que se tornou um importante evento de previdência privada do país.

Atualmente, a Icatu conta com uma carteira de previdência com maior número de homens, representando 56%. No entanto, o sexo feminino vem ganhando cada vez mais espaço. De 2018 para 2022 o percentual de mulheres subiu de 40% para 44% e a reserva média do público feminino cresceu cerca de 8% se comparada à reserva do público masculino. Assim tem sido também com os jovens. Em 2021, mais de 69 mil contratações de produtos previdenciários foram feitas na faixa etária dos 18 aos 34 anos, enquanto em 2017, o número de contratações foi de aproximadamente 34,7 mil, o que significa uma alta de 101% em cinco anos. Hoje, a companhia conta com cerca de 500 mil clientes em Previdência e, destes, 14% são jovens abaixo de 25 anos.

Atualmente as pesquisas projetam uma maior expectativa de vida da população brasileira, o que, segundo Diniz, exige ainda mais um olhar para o planejamento financeiro. É o que confirma um estudo do Datafolha, que mostra que cerca de 69% da população gostaria de se aposentar até os 60 anos. No entanto, a mesma pesquisa revela que apenas 24% das pessoas acreditam que poderão se aposentar sem ter uma queda no padrão de vida.

“Buscamos mudar essa realidade a partir das nossas soluções. E conscientizar a todos para que entendam que quem constrói o futuro somos nós. Por isso, é importante garantir a nossa segurança financeira para poder viver e construir muitas histórias, sem se arrepender no futuro. Do mesmo modo que fazemos um check up da nossa saúde, devemos também, de tempos em tempos, fazer um check up financeiro, para entender se nossas escolhas estão alinhadas com nosso momento atual e assim fazer os ajustes necessários no nosso planejamento financeiro”, alerta. “Vamos continuar apoiando de forma consciente, humana e próxima os nossos clientes e parceiros para democratizar o acesso a investimentos e a mentalidade de longo prazo, tão fundamentais para a sustentabilidade financeira das pessoas e do país”, conclui.

