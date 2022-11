i4pro disponibiliza serviço de nuvem gerenciada para seguradoras

A i4pro anunciou o lançamento do InCloud, um serviço de hospedagem em nuvem no qual os clientes da companhia poderão operar os softwares da plataforma e armazenar seus dados. Com isso, ganharão foco na operação e poderão ter equipes de TI mais enxutas.

Hoje, mais de 40 seguradoras do Brasil utilizam a plataforma i4pro, que oferece soluções modulares de ponta a ponta e com capacidade de integração com diferentes parceiros das seguradoras. Muitas empresas operam no modelo on-premise, ou seja, quando as soluções são executadas em infraestrutura comprada e administrada por elas mesmas. Agora, com o InCloud, a startup passa a hospedar as soluções, reduzindo os custos das seguradoras com infraestrutura tecnológica própria e equipe especializada.

“No modelo on-premise, as seguradoras têm uma série de gastos com toda a infraestrutura necessária. Além disso, precisam contratar e manter uma equipe para gerenciar toda essa infraestrutura, tarefa que se torna cada vez mais difícil tendo em vista a escassez de profissionais de tecnologia no mercado”, explica Rodrigo Orlandini, diretor de Produtos da i4pro. “Agora, com o serviço de nuvem gerenciada, trazemos a experiência do SaaS para o cliente que pode passar a focar em seu core business”.

Para o desenvolvimento desta solução, a i4pro firmou uma parceria com a Microsoft e treinou uma equipe multidisciplinar para fazer a gestão. “Buscamos por um parceiro de nuvem confiável e experiente para garantir que a empresa não tenha riscos operacionais. Por sermos uma empresa de missão crítica, é extremamente importante que nossos clientes tenham a plataforma sempre no ar, rodando em plena capacidade”, diz Orlandini.

Com a solução voltada para hospedagem da plataforma em nuvem, a startup expande as possibilidades para seus clientes, com uma infraestrutura mais segura e robusta, garantindo uma melhor experiência ao cliente.

“No InCloud, cada servidor tem uma cópia. Assim, se houver alguma falha, conseguimos garantir o pleno funcionamento do sistema. Além disso, há ambientes de backup geograficamente distantes um do outro. Para fazer isso no modelo on-premise, seria necessário contratar datacenters e fazer todo esse desenho do zero e com um custo alto”, comenta Orlandini.

A segurança de dados também é um dos grandes preceitos do InCloud, que garante criptografia dos dados transitados e monitoramento de acessos.

Do ponto de vista de flexibilidade e escalabilidade, as novas seguradoras são beneficiadas. “Ao começar um novo negócio no segmento de seguros, é difícil para o empreendedor dimensionar a infraestrutura que será necessária. Por isso, é preciso ficar adaptando essa infraestrutura à medida que a empresa cresce”, explica Orlandini. “No InCloud, é só uma questão de ajustar os custos, não precisa de adaptação de equipamentos e espaço físico”. Com este movimento, a i4pro escutou seus clientes e está trazendo para o mercado uma solução que endereça a necessidade das seguradoras.

N.F.

Revista Apólice