HDI Seguros apresenta Igor Di Beo como novo vice-presidente técnico

A HDI Seguros apresentou Igor Di Beo como novo vice-presidente técnico da companhia e anuncia a saída de Mauricio Galian, que comandou a área pelos dois últimos anos.

Graduado em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli – USP), Igor acumula 24 anos de experiência no mercado segurador e sua trajetória profissional é marcada por passagens em seguradoras, como AGF, Allianz e AXA. Durante todo esse período, o executivo teve atuação estratégica em áreas como subscrição de riscos, resseguros, gestão de riscos, controles internos e investimentos, entre outros.

Na HDI, Igor será responsável pelas áreas de sinistros, jurídico e produtos não auto, focado na diversificação dos produtos, alinhado a estratégia de crescimento da companhia em ofertar mais produtos e serviços que atendam às necessidades dos corretores e clientes.

“Chego animado e feliz pela oportunidade de integrar o time da HDI Seguros, principalmente, pelo momento especial e totalmente positivo que a companhia está vivenciando. Estou pronto e focado para contribuir com todo meu conhecimento e experiência para driblar os desafios, que fazem parte do negócio, e trazer soluções e inovação para o dia a dia. Tenho convicção de que essa fase será muito promissora e de muita evolução para continuarmos atendendo às necessidades dos nossos clientes e corretores, além de conquistar ainda mais espaço no mercado”, ressalta o executivo.

Ao Mauricio Galian, a HDI deseja muito sucesso e toda sorte em seus novos projetos. A companhia agradece imensamente pelos dois anos em que vestiu a camisa da empresa, desempenhando sua função com muita dedicação e parceria, contribuindo para a empresa conquistar importantes resultados, por meio de projetos estratégicos e diversificação de nosso portfólio, que foram fundamentais para o crescimento da seguradora.

