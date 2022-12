Gustavo Figueiredo é o novo diretor de Tecnologia da eBaoTech no Brasil

Compartilhar no

A eBaoTech possui um novo diretor de Tecnologia no Brasil. Trata-se de Gustavo Figueiredo, profissional com mais de 20 anos de atuação no setor e passagens por empresas nacionais e multinacionais, ocupando posições gerenciais e de c-level.

Com visão estratégica e experiência em posições de liderança, sempre orientado a resultados e desenvolvimento de equipes, o novo CTO (Chief Technology Officer) chega com a missão de estruturar e oferecer maior robustez ao delivery eBaoTech Latam, assim como aumentar o alinhamento entre as áreas de entrega e comercial.

Formado em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) e pós-graduado em Engenharia de Software pela Faculdades Associadas de São Paulo (FASP); Figueiredo possui ainda MBA em Gestão Empresarial pela FIA Business School.

Entre seus principais cursos estão também um Master’s degree em BlockChain pela University of Nicosia (CY); além de formação em Machine Learning pela University of Washington (EUA); e em Foundations of Exponential Thinking, pela Sigularity University (EUA).

Como base em toda essa formação, o executivo foi ainda professor de cursos de pós-graduação e especialização (da FIAP, IBTA e Impacta), tendo lecionado disciplinas relacionadas ao movimento de transformação digital.

N.F.

Revista Apólice