Gabriel Bugallo assume vice-presidência Comercial e Técnica da Ezze Seguros

Formado em Atuário e Contador Público pela Universidade de Buenos Aires, com 32 anos de experiência no mercado de seguros, Gabriel Bugallo, de 56 anos, é o novo contratado pela Ezze Seguros para assumir a vice-presidência Comercial e Técnica da seguradora.

Nomeado por Richard Vinhosa, CEO da companhia, o executivo afirma estar empolgado com a nomeação como parte de sua trajetória profissional. “Me sinto honrado com o convite para fazer parte da equipe da Ezze, uma seguradora jovem, que acaba de completar 3 anos, e que almeja chegar entre as 20 maiores do mercado em 2024 apostando na estratégia de ser multicanal e multiproduto”, disse.

O novo vice-presidente comercial e técnico já atuou em grandes companhias internacionais e possui amplo conhecimento na área de seguros, além de liderar planejamentos estratégicos que contribuíram para o crescimento das empresas onde trabalhou. Bugallo também tem experiência na liderança de canais de distribuição tradicionais como corretoras, afinidades, bancos e outros.

Em três anos de operações, a Ezze prevê encerrar 2022 com R$ 800 milhões em faturamento, praticamente o dobro de 2021, e chegar a R$ 1,3 bi até 2023.

N.F.

Revista Apólice