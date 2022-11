FF>>Seguros e Doutores da Alegria anunciam parceria

A FF>>Seguros (Fairfax) firmou parceria com Doutores da Alegria, entidade sem fins lucrativos que trabalha com a arte milenar do palhaço, intervindo junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos.

A superintendente de Marketing da seguradora, Juliana Menezes, afirma que o patrocínio dos Doutores da Alegria faz parte dos pilares do grupo Fairfax, que apoia e incentiva projetos que contribuem para o desenvolvimento cultural da sociedade. Segundo ela, o programa tem o propósito de contribuir para a formação de uma consciência do público com base no conceito do marketing voltado para causas de impacto social.

O acordo entre a seguradora e a instituição social com foco em saúde envolve uma iniciativa voltada para o portfólio de soluções que integram a FF ORBI, plataforma digital que oferece uma variada oferta produtos de varejo, proporcionando benefícios para os corretores e seus clientes, além de abrir espaço no futuro para a participação de novos canais de distribuição.

Parte das contratações de seguros negociados por meio da plataforma ORBI serão revertidos para a associação Doutores da Alegria, que terão como contrapartida o compromisso de realizar ações artísticas em hospitais públicos voltadas especialmente para as crianças e adolescentes. O programa de Palhaços em Hospitais é gratuito e já realizou mais de 2,3 milhões de intervenções junto às crianças hospitalizadas, seus acompanhantes e profissionais de saúde.

Ao apoiar uma causa como Doutores da Alegria, a FF>>Seguros colabora para que os projetos da associação possam continuar atuantes na sociedade e aliam credibilidade e reputação da organização e aos seus negócios, avalia a instituição. E a associação pode ter uma interlocução com um público fidelizado do parceiro com uma mensagem qualificada, potencializando seu alcance.

O portfólio de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (E&O) da companhia engloba médicos, dentistas e corretores. Também faz parte da plataforma digital o Seguro de Responsabilidade Civil para Administradores e Diretores (D&O), que tem por objetivo garantir a proteção do patrimônio pessoal dos executivos com poder de gestão. Outra modalidade é o Seguro de Bike, solução completa de seguro que engloba todos os modelos, desde as bicicletas tradicionais, mountain bike, até as modernas bikes elétricas, e danos a terceiros, acessórios, roubo ou furto, entre outras coberturas.

N.F.

