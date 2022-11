Ezze Seguros patrocina 2º Encontro do Movimento Inspira Mulheres

No último sábado, 26 de novembro, a Ezze Seguros foi uma das patrocinadoras oficiais do segundo encontro do Movimento Inspira Mulheres. O evento foi marcado por palestras sobre empoderamento feminino em todas as áreas da vida e pelo lançamento do livro Mulheres Inspiram Mulheres, organizado pela idealizadora do projeto Flávia Salim e escrito por 13 mulheres que contam suas histórias de vida e trajetória profissional.

O encontro teve como objetivo despertar as mulheres para suas melhores versões, impulsionar a sororidade feminina na prática, empoderamento, projetos e negócios, além de levar o autoconhecimento e autodesenvolvimento por meio de palestras, troca de experiências, atividades, dinâmicas, sorteios e coquetel.

Uma das 13 escritoras do livro, a vice-presidente de Bancassurance da Ezze, Juliana Fonseca, reforça que o apoio da seguradora neste evento é uma forma de incentivar outras mulheres para que corram atrás de seus sonhos. “E também, que elas não desistam no primeiro obstáculo encontrado. Participar deste encontro é uma satisfação pessoal, principalmente por poder contar um pouco da minha história e inspirar outras pessoas”, disse a executiva.

N.F.

Revista Apólice