Empresas devem priorizar seguro empresarial no planejamento financeiro

O planejamento financeiro do ano seguinte já está sendo traçado pela maioria das empresas de diversos setores. Além de planejar as receitas, os gastos e demais investimentos de 2023, os gestores e empresários devem se preocupar também com a proteção do patrimônio da própria empresa para evitar surpresas com riscos inesperados que podem ocasionar perdas significativas. Para isso, podem contar com o seguro empresarial.

De acordo com o André Duarte, sócio-fundador e Diretor Financeiro (CFO) da Rede Lojacorr, a contratação deste seguro deve ser vista como um investimento primordial e, portanto, deve entrar na prioridade dos administradores. “O seguro empresarial visa manter a integridade financeira das empresas de qualquer tamanho na ocasião de um evento que possa colocar em risco a continuidade do negócio”, explica.

Ainda segundo o executivo, o seguro conta com coberturas específicas e especiais. “Há cobertura de incêndio e até mesmo caso ocorra uma queda de aeronave. Também é possível estender coberturas adicionais para danos elétricos, passando por responsabilidades civis, danos morais, furtos, vidros, vazamentos, serviços diversos: chaveiro, reparos em geral, além de outras”, explica. Duarte defende ainda que esse tipo de seguro é fundamental. “Esse investimento permite que toda e qualquer empresa possa se desenvolver e prosperar com segurança e tranquilidade”, finaliza.

A contratação do seguro empresarial, de acordo com o corretor de seguros da Valle Corretora de Seguros, Cacá Valle, nem sempre é priorizada como deveria. “O seguro saúde, por exemplo, é o segundo maior custo com despesas de pessoal em uma empresa e junto com seguro de automóvel se destaca no mercado. Estes são seguros que já estão enraizados nas pessoas físicas e jurídicas. Porém, os corretores devem buscar enfatizar melhor a cultura do seguro empresarial e levar aos clientes mais conhecimento sobre as alternativas e coberturas, e mostrar esse produto como um investimento, desmistificando de que trata-se de um seguro caro”, defende. Ele relata ainda que há opções que podem chegar a menos de 1% do valor da empresa e garantir uma cobertura ideal para cada caso.

Para isso, o corretor deve priorizar o atendimento personalizado. Cacá Valle reforça que os passos devem seguir primeiramente a visão macro daquela empresa, para depois entender as necessidades que ela demanda no momento. “Muitas vezes, as empresas não sabem a demanda que possui e ao conhecermos a realidade passamos a observar as características do imóvel, a forma de armazenagem e a operação, mostrando todos os riscos a que ela está sujeita e buscando a melhor opção para aquele negócio”, explica. Para ele, a não contratação de um Seguro Empresarial pode acometer uma empresa durante um acidente, onde pode ser necessário acionar crédito em banco, economias de caixa e mexer com custos que eram focados em outras demandas. “O seguro empresarial deve estar no hábito e cronograma de toda empresa”, defende.

Atualmente, diversos nichos de empresas buscam o seguro. Na Valle, segundo Cacá, o mais comum é fazer seguro empresarial para escritórios de diversas atividades como advocacia, contabilidade e odontológicos. Além de atender empresas com mais riscos, tais como distribuidoras e armazéns, que buscam proteção de seguro incêndio e suas coberturas adicionais.

Expectativas 2023

Os especialistas do mercado segurador já alertam pela alta do seguro no próximo ano, muito do reflexo ainda da pandemia, da inflação e aumento de custos em diversos setores, inclusive, destaca Cacá Valle, o próprio valor da Construção Civil influencia diretamente nos valores de um seguro empresarial, por exemplo. Mas no geral, as seguradoras e o mercado segurador garantem ainda que o preço estará a altura do atendimento e das apólices focadas na necessidade de cada cliente.

N.F.

Revista Apólice