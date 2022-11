Em ação conjunta, Mapfre e Americanas protegem televisores até 2026

De olho no público que vai comprar televisores novos neste fim de ano, a Mapfre e a Americanas S.A., detentora das marcas Americanas, Submarino e Shoptime, se juntaram em uma ação para garantir que esses consumidores tenham seus produtos protegidos até 2026. Valendo desde o dia 1º de novembro, os clientes que comprarem televisores na gigante do varejo terão, além da proteção original do fabricante, a oportunidade de adquirir uma garantia estendida de mais três anos por apenas 15% do valor das TVs.

“O seguro garantia estendida da Mapfre foi desenvolvido pensando na comodidade do consumidor. Com ele, o cliente tem acesso a serviços de reparo, troca de peças e até substituição do produto em caso de defeitos que impossibilitem o seu uso.”, explica Talita Wigg, superintendente comercial de Retail e Utilities da seguradora. “A parceria com a Americanas S.A. foi pensada para os consumidores brasileiros que buscam sempre um novo aparelho nessa época do ano. A ideia é que eles não precisem se preocupar pelos próximos quatro anos.”, conclui.

A ação “Garantia Premiada” vai até o dia 30 de novembro, inclui sorteios de até 10 mil reais e vale para compras feitas nas lojas físicas da Americanas, nos sites e apps da Americanas, Submarino e Shoptime e no app Ame.

N.F.

Revista Apólice