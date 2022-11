Delta Global marca presença em fórum internacional para locadoras de veículos

Oferecendo serviços e tecnologia para o mercado de seguros e transportes, a Delta Global participa do 17º Fórum Internacional das Locadoras, que acontece em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro. Organizado pela ABLA (Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis), o evento é o mais importante encontro do setor realizado no país e traz extensa programação com debates e exposição de conteúdo.

O CEO da Delta Global, Nicolas Galvão, irá participar de palestra que acontece no dia 23, às 9h, com abordagem sobre os serviços disponíveis às locadoras que fazem diferença aos negócios. A companhia atualmente faz a gestão de uma frota com mais de 500 mil veículos em todo o território nacional, e mantém uma parceria estratégica com o setor de locadoras, oferecendo uma série de soluções relacionadas a serviços de assistência 24h, rastreabilidade, monitoramento e gerenciamento de manutenção, sendo este último uma novidade no portfólio de produtos da empresa.

“O Fórum é uma grande oportunidade de mostrarmos os nossos diferenciais para o mercado de locadoras de veículos. A Delta Global vem aumentando sua carteira de clientes neste segmento tão carente de inovação, e desenvolvendo serviços personalizados com tecnologia embarcada para resolver as dores deste mercado. Somos o maior ecossistema de tecnologia e serviços para frotas e mobilidade da América Latina, sendo a única empresa a oferecer uma operação integrada com 100% de tecnologia própria, que inclui o hardware, software e serviços”, afirma Juliana Navarro, head Comercial Corporate da companhia.

N.F.

Revista Apólice