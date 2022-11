Daniel Assis é o novo diretor Comercial Regional da Seguros Sura

A Seguros Sura anunciou a chegada de Daniel Assis na posição de diretor Comercial Regional. O executivo será responsável pela região Centro-Norte, que passa a ter uma nova base em Minas Gerais, considerado um dos três estados mais ricos do País, com cerca de 21 milhões de habitantes e o segundo maior parque industrial do Brasil.

Daniel afirma acreditar fortemente no potencial econômico da área Centro-Norte, com mercados maduros e corretores especializados. “Com o time comercial cada vez mais presente em cada região do País, a Sura tem um grande potencial de negócios, com a oportunidade de estreitarmos o relacionamento com o corretor, gerando competitividade e valor aos negócios. Cada vez mais a companhia investe em soluções de seguros capaz de proteger as necessidades atuais do consumidor, além de ter um olhar na melhoria contínua da experiência do corretor em suas atividades e nos programas de relacionamento”, comenta o executivo.

Formado em Administração de Empresas com MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FGV, Daniel conta com mais de 23 anos dedicados ao mercado segurador. Durante nove anos foi professor na Escola Nacional de Seguros, nos cursos de formação de corretores. Além disso, o executivo possui vivência em diversas frentes de distribuição do seguro, com filiais de varejo, corporativa, especializada e matriz.

Como diretor Regional, Daniel dará sequência a estratégia de expansão da Seguros Sura com capacitação e empoderamento de filiais e corretores parceiros, entregando valor as parcerias comerciais.

N.F.

Revista Apólice