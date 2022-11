CVG-SP promove happy hour para celebrar fim de ano

Neste ano, o CVG-SP (Clube de Vida em Grupo de São Paulo) inovou no formato da sua confraternização, optando por uma happy hour, realizada no dia 22 de novembro, no bar do Terraço Itália. Com a participação de associados e convidados, o evento foi marcado pelo estilo mais informal e descontraído, com serviço de open bar e a oferta de petiscos. A celebração foi animada pela banda de rock Lady & The Trumps.

Marcos Kobayashi, presidente do Clube, aproveitou a ocasião para realizar um breve balanço de sua gestão nos últimos dois anos. Ele lembrou que seis anos atrás aceitou o convite do então presidente Silas Kasahaya para integrar a diretoria e que neste período pode entender a importância da entidade.

“Entendi o quanto o CVG-SP contribui para o mercado como um propagador do seguro de pessoas, compartilhando informações e gerando conteúdo extremamente relevante. O relacionamento com o mercado faz parte do DNA do Clube”, afirmou Kobayashi.

Ele destacou os avanços na parceria com a instituição de ensino FECAP, firmada na gestão anterior, que resultou na migração dos cursos presenciais para o formato online, inclusive com avaliação positiva dos alunos. “Expandimos o alcance dos cursos não só para São Paulo como para outros estados, e isso foi muito importante”, disse.

O presidente da entidade também enfrentou os desafios da pandemia na sua gestão. Ele relatou que algumas vezes tentou retomar os encontros presenciais, mas era impedido por nova alta de casos de Covid-19. “Mas, o CVG-SP se manteve ativo com os eventos online. Realizamos com sucesso diversos eventos virtuais e lives, algumas em parceria com a FECAP”, disse.

Em 2022, com o retorno dos eventos presenciais, o Clube realizou três importantes encontros. Kobayashi citou a presença das lideranças do setor: Boris Ber, presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, superintendente da Susep, e Edson Franco, presidente da FenaPrevi.

O presidente considerou a sua gestão positiva. “O CVG-SP tem um trabalho forte que não depende de uma única pessoa, até porque a gestão é compartilhada com uma diretoria ativa, participativa e também conta com a gestora Lúcia, que organiza os eventos e os cursos”, disse. Em seguida, agradeceu o apoio ao evento dos patrocinadores Capemisa Seguradora, MAG Seguros, Seguros Unimed, Sompo Seguros e Tokio Marine Seguradora.

Por fim, ele adiantou que não concorrerá à reeleição e anunciou que já tem sucessor. Marcio Batistuti, atual vice-presidente, será eleito por aclamação na assembleia marcada para o dia 29 de novembro. “Ele é muito competente, profundo conhecedor do ramo de pessoas e muito presente nas últimas diretorias do CVG-SP. Tenho certeza de que fará uma maravilhosa gestão”, disse.

N.F.

Revista Apólice