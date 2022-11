Os produtos RC Profissional (E&O) e RC Administradores e Diretores (D&O), desenvolvidos em parceria com a Essor Seguros, são o foco da campanha de vendas lançada pelo Asas Group. Vigente de 1º de novembro de 2022 até 28 de fevereiro de 2023, corretores de seguros parceiros Asas e Essor, incluindo aqueles que efetuarem o cadastro durante o período da campanha, receberão um valor extra em relação ao comissionamento escolhido para o seguro contratado.

Além de fomentar o crescimento das carteiras de produtos RC, a campanha visa aproximar os corretores dos produtos da linha financeira Asas. “Corretores parceiros contam com um relacionamento humanizado, algo que faz parte da nossa cultura, e agora estamos promovendo uma campanha de premiação que poderá até dobrar o comissionamento do corretor, de acordo com o valor do Prêmio Líquido emitido. Essa remuneração especial é um atrativo comercial para potencializarmos as vendas, e mais do que isso, pretendemos mostrar que somos uma Cia expert nesse segmento de seguro”, destaca Humberto Aquino, head Casualty e Financial Lines Asas.

De modo geral, os seguros D&O e E&O têm por objetivo principal a Responsabilização Civil do Segurado por falhas na prestação dos serviços profissionais (E&O) e por atos de gestão do segurado (D&O). Com diferenciais Asas, o produto RC Profissional (E&O) contempla a cobertura adicional para falhas nos sistemas de tecnologia que venham a impedir a prestação de serviço regular do segurado, item que costuma ser excluído do segmento RC.

No produto RC Administradores e Diretores (D&O), a definição de Pessoa Segurada é a mais ampla do mercado, abrangendo quase todos os colaboradores da empresa. Da mesma forma, a definição de custos de defesa processual também abrange as principais despesas necessárias para a defesa do segurado, sem artifícios que possam restringir a cobertura.

O clausulado claro e objetivo é outro diferencial Asas para os corretores parceiros, proporcionando mais facilidade para o entendimento das prerrogativas e responsabilidades do segurado.

“Nosso clausulado é de fácil leitura, muito compreensível. Assim, evitamos que o corretor e o segurado sejam induzidos a erro. Nos atentamos a ter definições amplas no glossário das Condições Gerais e isso é um ponto importante a ser observado ao vender o produto de determinada seguradora”, complementa Humberto.

Consulte o regulamento completo da campanha: https://asasinsurance.com/campanha_vendas/regulamento.pdf

K.L.

Revista Apólice