No próximo domingo, 20 de novembro, tem início mais uma Copa do Mundo. O país sede, como já é de conhecimento de todos, desta vez é o Catar. Os anfitriões enfrentam a seleção do Equador na partida de abertura.

O Brasil estreia no dia 24, contra a Sérvia. E, falando disso, será um seguro de vida de um brasileiro tem validade no país que recebe o mundial este ano? Ou seja, quem vai ao Catar para ver a copa pode estar resguardado em caso de alguma eventualidade tendo seguro de vida no Brasil?

A resposta é sim e quem explica é o corretor de seguros Thiago Sena. Conforme ele, qualquer seguro de vida tem abrangência mundial, ou seja, é válido em qualquer lugar do mundo.

“Podemos citar como exemplo as coberturas de invalidez e de doenças graves. A única coisa que é preciso ter atenção é que você vai receber os valores em real, e dependendo de onde você esteja é necessário fazer a conversão”, disse.

“Em caso de cobertura por morte, a regra é a mesma. Desse quesito a gente pode citar algumas coberturas de assistência funeral, que cobrem de forma internacional e algumas que cobrem esse fato até de familiares (cônjuges e filhos até 21 anos). Essa, dentro do pacote de proteções, representa um percentual muito pequeno no valor que é pago por quem contrata e traz muito comodidade nessa hora, a exemplo do translado de alguém que por ventura venha a falecer fora do país, que pode ser resolvido por ela, além também de funeral e enterro”, emendou.

Para mencionar a importância de um seguro de vida a quem viaja pra fora do país, Thiago lembrou do caso do brasileiro que ficou conhecido por percorrer vários países com seu fusca 1987 e seu cão golden retriever chamado de Shurastey.

“A família do Jesse Koz teve que promover campanhas de arrecadação para custear o translado, trazer o corpo dele para o Brasil. O custo total foi de 20 mil dólares (mais de R$ 100 mil), valores esses que fazem muitas famílias terem que buscar o governo e muitas vezes acabam nem conseguindo esse auxílio”, falou.

Ainda segundo Sena, falando diretamente a quem por ventura vá ao Catar durante a copa, as questões mais básicas podem ser resolvidas até pelo chamado seguro viagem.

* Fonte: Jornal do Sudoeste