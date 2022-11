Colaboradores da SulAmérica participam de ação social em Arraial D’Ajuda

Compartilhar no

A SulAmérica e o Instituto SulAmérica, organização sem fins lucrativos que tem como objetivo possibilitar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade social a informações e serviços de cuidado da saúde emocional, promoveram na última semana uma ação de impacto social em Arraial D’Ajuda, na Bahia. Um grupo de 18 colaboradores que venceram recentemente concursos internos de inovação e solução de problemas realizou uma série de trabalhos voluntários na ONG Associação Filhos do Céu, que atende mais de 170 crianças e adolescentes da comunidade diariamente.

Além de apoiarem as atividades cotidianas da organização, os voluntários foram preparados pela ONG Vaga Lume para conduzir sessões de mediação de leitura infantil. “Estamos felizes em fazer parte deste trabalho voluntário na Bahia. Podermos apoiar no impacto positivo dessa comunidade, é uma via de mão dupla, pois também somos igual e positivamente impactados”, declara Ingrid de Sousa, uma das colaboradoras voluntárias da ação.

O grupo contou com três profissionais de saúde. Duas dentistas, Caroline Marti e Daniela Correia, realizaram uma oficina sobre higiene bucal, com doação de 200 kits (escova, pasta de dente, fio dental e uma necessaire). Já a enfermeira Carolina Silva realizou um mapeamento de saúde física com os colaboradores e voluntários da ONG, com aferição de pressão, glicemia e IMC.

Na frente de promoção da saúde emocional, a psicóloga do Instituto SulAmérica, Claudia Martini, ministrou rodas de conversa com os educadores, colaboradores, voluntários e adolescentes assistidos pela associação. O Instituto ofereceu à comunidade, ainda, o acesso gratuito a uma plataforma de teleconsultas com médicos e psicólogos pelo período de seis meses e curso de formação de socorrista em saúde emocional.

A Associação Filhos do Céu também foi beneficiada com os recursos doados pelos colaboradores e colaboradoras da SulAmérica em campanha interna no Mês das Crianças, que arrecadou o valor de R$3.812,18, para compra de brinquedos e material escolar.

