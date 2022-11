CNseg realiza Seminário Controles Internos & Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos

A próxima edição do Seminário Controles Internos & Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos, evento da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), traz para o debate os principais assuntos da agenda dos profissionais ligados a essas atividades. Será a primeira edição presencial após a pandemia, mas também poderá ser acompanhada remotamente.

A superintendente de Acompanhamento Técnico, Karini Madeira, explica que o evento, que tem caráter técnico, é planejado pela Comissão de Governança e Compliance da entidade. “O objetivo é explorar as agendas que mais impactam as atividades de controles, risco e auditoria interna do setor de seguros, contribuindo para reflexões sobre requisitos mínimos e as melhores práticas, além dos principais desafios enfrentados atualmente e aqueles que estão por vir. Para isso, teremos a participação de especialistas, executivos e autoridades do setor”, afirma.

Os temas deste ano são:

• Os reflexos do Open Insurance no Sistema de Controles Internos, Estruturas de Gestão de Riscos e Atividades de Auditoria Internas;

• Os principais desafios dos executivos e as expectativas do regulador a partir da publicação da Resolução CNSP 416 de 2021;

• Como os requisitos de segurança cibernética estão auxiliando na mitigação dos ataques cibernéticos;

• Como as Estruturas de Gestão de Riscos poderão contribuir positivamente nas visões quantitativas e qualitativas do risco de sustentabilidade e na sua utilização para tomada de decisão;

• Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo: cenário atual e desafios à frente;

•A visão da Susep sobre como funciona o Sistema de Avaliação de Riscos e Controles (SARC) da Susep.

As inscrições para o evento podem ser feitas neste link.

Serviço

Data: 30/11/2022

Horário: 8h40 às 17h30

Local: Auditório da CNseg com transmissão pela internet

N.F.

Revista Apólice