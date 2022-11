CNseg apoia 5º Seminário Jurídico de Seguros

Para aprofundar o debate entre o Poder Judiciário e o Setor de Seguros, a Revista Justiça & Cidadania e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) vão promover o 5º Seminário Jurídico de Seguros no próximo dia 1º de dezembro, no auditório externo do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília (DF).

Com o apoio do STJ e da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o evento vai reunir ministros do STJ, magistrados, operadores do direito, especialistas no mercado de seguros e dirigentes das maiores seguradoras do País.

Para a diretora jurídica da CNseg, Glauce Carvalhal, a cada edição o seminário se mostra cada vez mais relevante para o setor segurador. “Os painéis têm a tradição de reunir especialistas que contribuem para o aprofundamento e para a reflexão dos mais variados temas que impactam diretamente a vida dos consumidores. É um evento essencial para quem atua na área do Direito do Seguro”, avalia.

Sob a coordenação científica do Ministro do STJ, João Otávio de Noronha, membro da Seção de Direito Privado, serão apresentados quatro painéis temáticos: “VGBL e PGBL – Instrumentos securitários/ Reflexões Jurídico-Econômicas”; “Embriaguez no Seguro de Vida”; “Prescrição nas Demandas Securitárias”; e “Incorporação de Novas Tecnologias – Desafios na Saúde Suplementar/ Caminhos para a Desjudicialização”.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas pelo link.

N.F.

Revista Apólice