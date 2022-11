Ciclic realiza entrega de sua assistência pet para cães-guia de funcionários do BB

De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mais de 6 milhões de pessoas possuem dificuldade parcial ou permanente da visão, mas existem apenas cerca de 200 cães-guia no país.

Além disso, o Brasil possui somente cinco instituições especializadas no treinamento e adaptação de cães-guia e estima-se que 500 pessoas estejam aguardando para receber o apoio desses pets.

Buscando trazer ainda mais segurança para os cães-guia e seus donos, a Ciclic, empresa BB Seguros, em parceria com o Banco do Brasil, entregou assistências Saúde Pet para os cães-guia de colaboradores do banco que são portadores de deficiência visual.

Os eventos foram realizados em São Paulo e em Brasília pelo Presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, e o CEO da Ciclic, Darllan Botega, com o foco de ajudar o bem-estar social dos colaboradores e a saúde dos animais, que são muito importantes à retomada da liberdade e autonomia dos donos.

“Com essa ação, demonstramos que todo afeto e cuidado que os animais têm com seus tutores podem ser retribuídos em forma de amor, mas também com uma assistência de saúde e segurança para que eles continuem sendo esses companheiros tão importantes do dia a dia. Isso é proteção pra vida real, o propósito da Ciclic”, afirma Botega.

“Todos os cães precisam e merecem ter um cuidado. Assim como nós, eles adoecem e gastos com tratamento são sempre altos. Já no caso do cão-guia, essa assistência se torna ainda mais fundamental, pois eles são como a extensão do nosso corpo e nos auxiliam em qualquer atividade rotineira, sem contar o fato do quanto nós os amamos e não vivemos sem eles. Por isso, o Saúde Pet foi um grande presente que ganhei para cuidar cada vez melhor do meu pet”, completa Thiago Figueiredo, diretor da União Nacional de Usuários de Cães-Guia (UNUCG) e um dos funcionários BB contemplados.

O Saúde Pet é o plano de assistência ideal para cães e gatos de todas as idades. Com ele, os pets podem ser atendidos em qualquer clínica do Brasil para consultas, exames, internação, cirurgias e muitos outros serviços para cuidados de emergência. Além disso, outra vantagem que o produto oferece é a teleorientação, com um veterinário de plantão 24h.

N.F.

Revista Apólice