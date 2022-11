Chubb intensifica foco no seguro residencial e aposta em diferenciais

A taxa de crescimento do Seguro Residencial no Brasil mais do que dobrou em 2021. Segundo dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), no ano passado o volume de prêmios diretos captados no segmento avançou 15%, em relação a 2020. O índice é muito superior à evolução de perto de 6% verificada nos dois anos anteriores. Esse maior interesse do brasileiro fez com que a maior seguradora de propriedade e de responsabilidade civil de capital aberto do mundo intensificasse o foco no segmento, a fim de tirar proveito de todos os diferenciais de seu produto.

“A pandemia teve papel importante no aumento da procura pelo seguro residencial em 2021 e esse fenômeno se mantém. De janeiro a setembro, o mercado alcançou a cifra de R$ 3,29 bilhões em prêmios diretos, uma alta de 16,9% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Susep”, ressalta Paulo Pereira, vice-presidente de Afinidades da Chubb.

Uma das mudanças importantes herdadas da pandemia foi a adoção do home office, uma prática mantida por boa parte das empresas. Nesse cenário, o Seguro Residencial da companhia apresenta um diferencial importante: cobertura automática para equipamentos de escritório em nome do segurado ou de MEI (Microempreendedor Individual) sem pagamento de prêmio adicional. Aliados a essa proteção estão os serviços de emergência para perda, roubo ou quebra de chaves, desentupimento de tubulações, problemas elétricos e muito mais.

Outra novidade é a reposição de bens pelo valor de novo também sem majoração no valor do prêmio pago pelo segurado. “Quando buscamos ajudar nossos parceiros corretores a levar a melhor proteção a seus clientes, avaliamos as opções disponíveis no mercado para identificar as vantagens a serem destacadas”, explica Alexandre Federman, diretor Comercial e head do Canal Corretor da Chubb. “A tranquilidade de saber que poderá ter acesso a um outro bem equivalente em caso de sinistro, sem aplicação de depreciação, é um forte argumento para que o cliente opte pelo nosso produto”, completa.

Para levar todos esses detalhes aos corretores parceiros, a seguradora está intensificando as ações de treinamento no produto. Em julho, por exemplo, o Seguro Residencial foi tema do Chubb Digital, canal de treinamento eletrônico semanal da seguradora que aborda assuntos de interesse de parceiros, que ocorre todas as terças-feiras, em transmissões ao vivo pela internet.

Evolução constante

Em sintonia com as mudanças de hábitos e com a própria alteração da configuração das famílias, a Chubb também buscou adequar as proteções oferecidas às necessidades de nosso tempo. Um exemplo são os serviços para animais de estimação, outro diferencial do Seguro Residencial. Transporte e assistência emergencial, agendamento de consultas veterinárias e marcação de vacinas em domicílio são algumas das facilidades ao alcance do segurado, que conta também com funeral para seu pet. Todos os serviços estão disponíveis desde o momento da emissão da apólice, sem qualquer tipo de carência.

De contratação simples, graças à disponibilidade no Chubb Net, o Portal dos corretores da seguradora, o produto também pode ser acionado com facilidade. No caso de qualquer ocorrência, o próprio segurado pode acessar a área específica do site da companhia e fazer um comunicado de sinistro em poucos minutos e com muita comodidade.

N.F.

Revista Apólice