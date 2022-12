CCS-RJ promove live Talks para apresentar dois novos cursos

O CCS-RJ (Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro) vai promover uma live dia 30 de novembro, às 17 horas, para apresentar dois cursos criados por professores associados da entidade. O professor Wagner Attina vai falar sobre “A Rotina do Corretor” e o professor Sergio Ricardo sobre “Plano de Saúde Suplementar”. A live acontecerá no dia 30 de novembro, às 17h, na página do Clube no Youtube.

O professor Sérgio Ricardo é coordenador Acadêmico do MBA’s UCP Ipetec e diretor da Gravitas AP, e o professor Wagner Attina é coordenador Acadêmico de Graduação e executivo da IndoRH e CEO da Universidade Aconseg. Eles vão abordar desde o porquê da criação de cursos voltados para a Saúde Suplementar, os desafios e oportunidades do mercado de cursos na atualidade, como também a atualização dos corretores frente à legislação dos corretores de seguros.

Os professores também falarão sobre a universalização do conhecimento, tanto do aspecto geográfico e hierárquico; capacitação para ramos diversificados e continuado; o que justifica a ausência de mais cursos para o mercado de Vida, entre outros pontos.

Para o presidente do CCS-RJ, Luiz Mário Rutowitsch, “o evento é uma oportunidade para que os corretores tenham conhecimento do que existe de novo em cursos para o mercado de seguros. Afinal, estar atualizado e cada vez mais graduado permite ao corretor a ter mais chances de vendas, crescimento profissional e expansão da carteira de clientes”.

Serviço

Evento: “Live TALKS: oportunidades de capacitação para o mercado de seguros e saúde suplementar”

Palestrantes: Prof. Sergio Ricardo e Prof. Wagner Attina

Data: 30 de novembro de 2022 (quarta-feira)

Horário: 17h

Local: Página do CCS-RJ no Youtube.

N.F.

Revista Apólice