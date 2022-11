Capemisa reduz tempo de regulação de sinistros e pagamentos de sorteios

Por meio da modernização de suas plataformas, a Capemisa está investindo em iniciativas que ampliam a comodidade dos parceiros, corretores e clientes, garantindo respostas mais rápidas e assertivas para suas demandas. Como exemplo, o prazo médio de regulação de sinistros, até outubro deste ano, foi de três dias e meio. De acordo com as regras da Susep (Superintendência de Seguros Privados), legalmente, esse prazo é de até 30 dias.

Além disso, a seguradora foi a primeira empresa de Capitalização do Brasil a realizar pagamentos de sorteados por meio de ferramenta digital, aliando tecnologia e praticidade para seus clientes.

Entre janeiro e outubro, a companhia registrou o pagamento de mais de R$ 130 milhões em indenizações para 5.970 sinistros para a seguradora. “Sabemos como o momento de um sinistro pode ser sensível para todos os envolvidos. Com isso, levamos, com foco em tecnologia, mais agilidade aos beneficiários. Investimos em pesquisa e inovação para tornar nosso negócio mais dinâmico não só do ponto de vista do resultado, mas sobretudo para a satisfação dos nossos Parceiros e Clientes”, explica a gerente de Regulação de Sinistros da empresa, Fernanda Tavares.

Todo esse projeto foi iniciado há alguns anos e acelerado na pandemia, período em que as soluções digitais se tornaram estratégicas por conta do isolamento social. Em Capitalização, a empresa desenvolveu uma solução inovadora e pioneira no mercado.

O PortalCAPNegógios, também para o’atendimento ao Sorteado, é uma plataforma que otimizou os processos de pagamento de sorteio dos títulos da Capemisa, inspirou uma mudança estrutural para o crescimento da companhia e desenvolvimento da indústria, permitindo que clientes ‘desbancarizados’ pudessem ser integrados ao sistema, experimentando o recebimento de prêmios com o uso de aplicativos financeiros. Hoje, eles podem receber os valores das premiações por carteira digital.

Até setembro, foram 48.901 sorteios pagos, um resultado 30% acima do mesmo período de 2021. Em valores, mais de R$ 270 milhões distribuídos aos premiados, alta de 7%, que retorna à sociedade como forma de consumo e investimentos.

“Mais de 83% dos pagamentos são feitos hoje com uso de ferramentas de Inteligência Artificial. Essa iniciativa impactou a estrutura operacional e a cultura corporativa da companhia. Transbordou ainda um grande benefício para a sociedade: Neste caso, a população sorteada, muitas vezes sem acesso a serviços e recursos bancários ou tecnológicos, passou a ser incluída no processo digital da operação, recebendo sua premiação em até 24 horas, em muitos dos casos”, declara o Gerente de Operações de Capitalização, André Ribeiro.

A companhia acredita que todos os investimentos são fundamentais para consolidar o posicionamento da Capemisa em um ecossistema que adota mais eficiência, facilidades e rapidez: fatores diretamente ligados à capacidade de manter o desenvolvimento sustentável do negócio. Os investimentos em tecnologia são prioridade, cada vez mais, para atender a um nível melhor de oferta de serviço e exigência da sociedade.

“Nossos números provam que estamos diante de oportunidades que trazem menor custo e mais conforto para o cliente final, mais eficiência aos parceiros envolvidos no negócio e maior margem para a companhia. “A tecnologia veio para nos ajudar e estamos sempre muito orientados para a satisfação dos Clientes e Parceiros”, conta o Presidente da Capemisa Seguradora e Capemisa Capitalização, Jorge Andrade.

N.F.

Revista Apólice