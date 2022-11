C6 lança Seguro Proteção Financeira para financiamento de veículos

Pouco mais de um ano após o início da operação de financiamento de veículos, o C6 Bank lança o Seguro de Proteção Financeira C6 Auto. Oferecido em parceria com a Fairfax Seguros (FF Seguros) e também conhecido como seguro prestamista, o produto garante que o financiamento assumido pelo comprador do veículo seja honrado em caso de invalidez, morte e perda de renda.

“Desenvolvemos um produto com taxas e cobertura competitivas para que o titular e sua família possam se planejar em caso de imprevistos que interfiram no pagamento das prestações”, explica Fabio Basilone, head de seguros do banco.

O Seguro de Proteção Financeira C6 Auto é facultativo e pode ser contratado no momento do financiamento do veículo. O produto oferece cobertura para casos de morte e invalidez do contratante e também para perda de renda por desemprego involuntário. As condições contratuais e os detalhes da oferta são apresentadas ao consumidor no momento da proposta.

São elegíveis ao produto todas as pessoas com idade entre 18 e 80 anos que tiverem uma proposta de financiamento de veículo aprovada no C6 Bank, ainda que não sejam correntistas do banco. A formalização da apólice é digital e pode ser feita diretamente nas lojas, com um dos parceiros C6 Auto que atuam em todas as regiões do país.

O seguro tem a mesma duração do financiamento e o pagamento é feito junto com as parcelas. Se houver liquidação ou cancelamento antecipado do financiamento, o Seguro de Proteção Financeira C6 Auto é cancelado na mesma data. Tanto o titular quanto familiares podem acionar o seguro caso ocorra algum dos imprevistos cobertos na proposta.

