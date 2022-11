Brasilprev anuncia novo superintendente de Dados

A Brasilprev anunciou a chegada de Bruno da Silva Venceslau, que assume o cargo de superintendente de Dados na companhia. O executivo tem o desafio de impulsionar a geração de resultados a partir do uso de modelos analíticos, com foco na sustentabilidade.

Venceslau é profissional de carreira no Banco do Brasil, onde atuou por 19 anos. Além disso, possui ampla experiência em Varejo, tendo trabalhado em diferentes funções em agências, como gerente geral inclusive, no período de 2003 a 2015. O executivo liderou por dois anos a operação de financiamento de veículos do BB, na diretoria de Empréstimo e Financiamentos, com destaque para a condução do projeto que transferiu o processo de contratação de financiamento de veículos para o mobile. Nos últimos cinco anos participou ativamente da estruturação da Unidade Estratégica de Investimentos do BB, liderando os times de Comunicação, Serviços e Distribuição, até ser convidado a ingressar na Brasilprev.

Mestre em administração de empresas pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), Venceslau possui dois MBAs pela Fundação Getúlio Vargas, um em Gestão de Pessoas e outro em Gestão de Negócios Financeiros. Ele cursou também Inteligência Artificial, Machine Learning, NPL e RPA, no Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos Estados Unidos; Processamento de Dados na Faculdade de Tecnologia de Sorocaba (FATEC) e Administração de Empresas na Faculdade de Boituva – SP.

