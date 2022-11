Bradesco Seguros promove encontro com lideranças dos corretores

Na próxima quarta-feira, 30 de novembro, o Grupo Bradesco Seguros promoverá, em sua sede no Rio de Janeiro, um encontro com representantes da Fenacor e dos Sincors de todo o país.

Com a presença de Ivan Gontijo, presidente do Grupo; Jorge Nasser, presidente da Bradesco Vida e Previdência; Manoel Peres, presidente da Bradesco Saúde; e Ney Dias, presidente da Bradesco Auto/RE; e diretores Comerciais, o encontro tem como objetivo reforçar a importância da parceria com os corretores e as entidades de classe, além de um balanço deste último ano e as perspectivas para 2023.

Ao lado de Armando Vergílio, os presidentes das empresas da seguradora participarão de um bate-papo no formato talk show, mediado por Leonardo Freitas, diretor da Organização de Vendas da companhia. “Nosso objetivo é, além de reconhecer esses importantes líderes que representam os corretores, nossos grandes parceiros de negócios, entender como podemos, juntos, transformar e superar os desafios para, cada vez mais, levar o seguro para mais pessoas e empresas” diz Gontijo.

