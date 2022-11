Bradesco Seguros oferece um ano de gratuidade em planos Veloe para clientes

Compartilhar no

A Bradesco Seguros, em parceria com a Veloe, companhia que oferece dispositivos de pagamento eletrônico em pedágios e estacionamentos, está disponibilizando descontos exclusivos para clientes do Seguro Auto. Até dezembro/22, os segurados terão um ano de gratuidade nas mensalidades em planos da Veloe.

“Nosso objetivo é garantir conforto e comodidade aos nossos clientes. Com a ação em parceria com a Veloe, além de economizar dinheiro, nossos segurados também irão economizar tempo e ganhar agilidade para resolver os compromissos diários”, ressalta o superintendente Executivo de Produto Auto da Bradesco Seguros, Eduardo Menezes. O executivo também destaca que a adesão ao plano permite que os clientes evitem filas em rodovias com pedágios e nos principais estacionamentos de rua, shoppings, aeroportos e centros comerciais de todo o Brasil.

Além dos 12 meses de gratuidade, a aderência ao plano também é gratuita e não há fidelização. O dispositivo ‘Veloe Tag’ será enviado para a casa do cliente sem valores adicionais, reforçando a proposta de comodidade. A adesão poderá ser feita logo após a contratação do seguro automóvel.

