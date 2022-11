Bradesco Seguros lança formato ‘Pixel Learning’ para capacitação de corretores

Buscando otimizar as metodologias de aprendizagem e capacitação de seus parceiros de negócios, o Grupo Bradesco Seguros passa a oferecer em sua plataforma de cursos online Universeg o ‘Pixel Learning’, um formato rápido e ágil de aprendizagem.

O nome desenvolvido pela empresa foi escolhido justamente pela relação de um pixel com o formato de conteúdos curtos, diretos e assertivos. As características desse novo formato são similares à uma tendência recente do mercado, a técnica ‘nanolearning’, que consiste em treinamentos de até dois minutos. Os conteúdos do Grupo são ainda mais sucintos e complementares. Assim como vários pixels que juntos constroem uma imagem, a ideia da seguradora é proporcionar a partir de pixels do conhecimento uma aprendizagem completa.

A seguradora inova no formato, aumentando a gama de opções educacionais na plataforma e oferecendo conteúdos pertinentes que se encaixam na rotina dos usuários, que é exatamente o objetivo da plataforma exclusiva do Grupo: levar o conhecimento para o dia a dia do corretor, facilitando o processo de aprendizagem.

Para Valdirene Soares Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade da Bradesco Seguros, a novidade deve gerar ainda mais interesse no público. “O ‘Pixel Learning’ está alinhado à uma técnica que é tendência no mercado educacional: pílulas de conteúdo que atendem à dinâmica do dia a dia e desejo da população. A nossa metodologia vai além, ela tem o potencial complementar no desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos parceiros, exatamente como um pixel”, afirma a executiva.

De acordo com pesquisa da Microsoft Corp, o tempo médio de concentração hoje é de apenas oito segundos, quatro a menos do que a média nos anos 2000. “Essa novidade reforça o nosso compromisso em trazer capacitação para os corretores alinhada às tendências que vão além do mercado segurador”, complementa.

Abordando uma temática por mês, os conteúdos semanais ‘Pixel Learning’ estarão em constante destaque na plataforma. “O Grupo Bradesco Seguros valoriza o desenvolvimento de seus parceiros. Queremos sempre oferecer conteúdos relevantes e dinâmicos, para aperfeiçoar a performance destes profissionais e, consequentemente, aprimorar o mercado segurador”, finaliza Valdirene.

Além do novo formato, a Universeg reúne conteúdos em diversos outros modelos que propiciam o desenvolvimento personalizado e contínuo. Apenas em seu primeiro ano no ar, a plataforma gratuita atingiu mais de 145 mil acessos e conta com materiais voltados para desenvolvimento de carreira e autoconhecimento.

Revista Apólice