Apólice prorroga inscrições para Prêmio Melhores do Seguro

As inscrições para o Prêmio Melhores do Seguro 2022 foram prorrogadas até o dia 18 de novembro de 2022.

Nesta edição de 2022 podem participar seguradoras, corretores de seguros, prestadores de serviços, entidades do setor, insurtechs, resseguradoras, operadoras de planos de saúde, assessorias e consultorias de seguros.

O regulamento para participação está disponível no link. As inscrições podem ser feitas pelo site e são gratuitas.

As iniciativas das empresas podem ser relativas a novos produtos, serviços, treinamento, jornada do consumidor, digitalização, pesquisas, enfim, temos que tenham contribuído para a evolução da empresa e do setor como um todo.

O Prêmio Melhores do Seguros é uma iniciativa da Revista Apólice, com o objetivo de reconhecer as melhores práticas do mercado que possam ser compartilhadas para o engrandecimento de todo o mercado.

Na edição 2021 foram contemplados 30 cases de sucesso que, além de receberem o troféu, tiveram a oportunidade de utilizar o selo do Prêmio Melhores do Seguros em seu material de divulgação e também participaram da edição especial do mês de dezembro.

Mais informações entrar em contato pelo email [email protected] ou pelo número (11) 98424-3220.

Revista Apólice