Aon anuncia novo head de Wealth no Brasil

A Aon anunciou Harenton Ribeiro Junior como head de Wealth da empresa no Brasil. O executivo assume a área com foco na oferta de soluções de previdência e investimentos que apoiam clientes, empregadores, colaboradores, fiduciários e agentes de investimento a gerenciar riscos e otimizar resultados para proporcionar um futuro mais seguro a seus stakeholders.

Com mais de 24 anos de experiência em áreas comerciais e de planejamento estratégico em empresas como Banco Santander, Bradesco Seguros, HSBC e Unibanco e AIG, Harenton é reconhecido por sua capacidade de liderança e gestão de equipes de alta performance. O executivo chega para replicar, no Brasil, as boas práticas globais da Aon na área de Wealth, auxiliando os clientes com as melhores soluções de bem-estar a seus colaboradores e oferecendo benefícios que atendam às suas necessidades atuais e futuras, fortalecendo a resiliência da sua força de trabalho.

“Temos certeza de que sua experiência e conhecimento serão fundamentais para as entregas da nova área de Wealth ao nosso negócio, impulsionando o crescimento e o impacto comercial da empresa no Brasil, auxiliando os clientes a tomarem as melhores decisões para seus colaboradores e, consequentemente, seus negócios, além de oferecer a experiência Aon United aos nossos parceiros”, avalia José Luis Plana, head da companhia.

“As empresas estão entendendo a importância da resiliência de seus funcionários sob uma perspectiva de longo prazo e que, para isso, precisam agir proativamente, incluindo em seus programas de bem-estar educação financeira e planejamento de aposentadoria. O papel do Harenton será o de replicar as boas práticas de países em que a gestão de Wealth da companhia está mais desenvolvida”, indica Patricia Barra, head of Wealth para a América Latina da empresa.

