ANS incorpora mais quatro tecnologias ao Rol

A Diretoria Colegiada da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) aprovou na sexta-feira, 04 de novembro, a incorporação de quatro tecnologias ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. São eles:

• Dupilumabe, para o tratamento de asma eosinofílica grave;

• Niraparibe, para o tratamento de câncer de ovário, da trompa de Falópio ou peritoneal primário avançado de alto grau, para aqueles pacientes que responderam completamente ou em parte, após a conclusão da quimioterapia de primeira linha à base de platina em tratamento de manutenção

• Axitinibe + Pembrolizumabe, para o tratamento de carcinoma de células renais metastático ou avançado em 1ª linha

• Cabozantinibe + Nivolumabe, também para tratamento de carcinoma de células renais metastático ou avançado em 1ª linha

As propostas de atualização do Rol, que foram recebidas através do formulário eletrônico disponível no site da ANS (FormRol), estiveram no centro dos debates ocorridos na 8ª e na 10ª Reuniões Técnicas da COSAÚDE, nos meses de agosto e outubro, respectivamente. Elas foram, também, objeto da Consulta Pública 101, sendo que duas delas (Axitinibe + Pembrolizumabe e Cabozantinibe + Nivolumabe), por terem recomendação preliminar desfavorável, ainda passaram pela Audiência Pública 24/2022.

Todas as sugestões de incorporação contam com ampla participação social e criteriosa análise técnica da ANS, utilizando metodologia de avaliação de tecnologias em saúde, à semelhança de países como Inglaterra, Canadá, Austrália e Alemanha.

O processo de revisão do Rol é dinâmico e tem sido aprimorado sistematicamente. Esta é a 14ª atualização somente em 2022, nas quais já foram incluídos, entre procedimentos, medicamentos, novas indicações e ampliações de uso, um total de 40 itens, bem como ampliações importantes para pacientes com transtornos de desenvolvimento global, como o Transtorno do Espectro Autista, além do fim dos limites para consultas e sessões de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia, desde que seja indicado pelo médico que acompanha o paciente.

N.F.

Revista Apólice