Ame oferece 40% de cashback em seguros e planos na Black Friday

Durante a Black Friday, a Ame, plataforma financeira da Americanas S.A, oferece para seus clientes 40% de cashback na contratação dos produtos de seguros e planos. Promoção contempla opções de seguro de vida, residencial, celular e portáteis e planos de assistência odontológico e pet. A condição será válida de 22 de novembro a 2 de dezembro.

Para adquirir os serviços, de forma 100% digital e sem burocracia, basta acessar a área de “Seguros e planos”, disponível no menu inicial do app Ame, e selecionar o produto de interesse. Além de receber cashback, o consumidor pode fazer o pagamento com cartão de crédito, saldo da conta Ame e até com o “dinheiro de volta” recebido em compras anteriores com a carteira digital.

Sobre os produtos

No plano de seguro para smartphones, por exemplo, a fintech tem três pacotes, em que o mais básico oferece exclusivamente a garantia de proteção de tela, um diferencial no mercado.

Outra opção é o ‘seguro de vida’, que tem mensalidade a partir de R$ 5. O produto atende todas as composições familiares com a possibilidade de inclusão da cobertura para o cônjuge e, principalmente, a contratação de assistência funeral para os pais do titular, sogros e filhos.

O ‘seguro residencial’ tem mensalidade a partir de R$ 12 e todas as seis opções de pacotes contam com assistência residencial emergencial (chaveiro, eletricista e encanador); enquanto o ‘garantia estendida’ possibilita que o cliente amplie sua proteção em 12, 24 ou 36 meses após a garantia do fabricante com parcelamento em até 12x sem juros.

Já o ‘plano de assistência pet’ conta com cobertura nacional e atendimento com reembolso, e não exige que o animal tenha chip, prática adotada por outros planos do mercado; e o ‘plano odontológico’ pode ser contratado com o adicional de ortodontia.

