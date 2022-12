Allianz Seguros reconhece parceiros com viagem a Trancoso

Corretores e assessorias, que atuam com a Allianz Seguros, tiveram a oportunidade de desfrutar das belezas naturais e do cenário paradisíaco de Trancoso, na Bahia. Vencedores da campanha AlliadoZ 2020, os parceiros de negócios foram recebidos no resort Club Med pelo comitê executivo e pelos diretores Comerciais Regionais da companhia.

Os parceiros da seguradora permaneceram em Trancoso entre os dias 24 e 27 de novembro. Durante a viagem, tiveram acesso a uma programação exclusiva e diversificada que envolveu aromaterapia e atividades esportivas conduzidas por nomes conhecidos do público, como Adão Chagas (beach tennis), Dante (vôlei), Amaral (futebol) e Marilson dos Santos (corrida). Já as aulas de dança ficaram com o bailarino e coreógrafo Zebrinha. Além disso, os corretores participaram de coquetéis, jantares e acompanharam, em um grande lounge, ao jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo. Shows privativos de Margareth Menezes e Durval Lelis, duas das principais personalidades da música baiana, foram promovidos aos convidados, que também tiveram um tempo livre para aproveitar a praia de Trancoso e toda a estrutura do resort.

“Gostaria de agradecer a confiança depositada na Allianz em 2020, um ano marcado pela pandemia e pela integração com as operações de Automóvel e Massificados da SulAmérica. Vocês seguiram trabalhando conosco e, com a experiência em Trancoso, queremos devolver essa confiança a vocês”, afirmou Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros, durante o discurso de boas-vindas aos premiados.

Na mesma ocasião, a diretora executiva Comercial da empresa, Karine Barros, destacou que vitórias são feitas para serem comemoradas e que a campanha AlliadoZ 2020 é ainda mais especial para a seguradora. “Essa ação foi competida em um período diferenciado. Recebê-los é sempre uma alegria e orgulho e, em nome de todo o time, agradeço a presença de cada um de vocês”, afirmou.

Um dos parceiros contemplados, Pedro Afonseca, da LFA Assessoria de Seguros, comemorou a possibilidade de estar em Trancoso para celebrar com a Allianz a parceria que a companhia mantém junto às corretoras e assessorias de seguros. “De fato, passamos por um período em que nossos esforços precisaram ser redobrados. Agora, vamos em busca de outras vitórias”, disse.

Adriana de Oliveira, da Alper Corretora e Consultoria de Seguros, também comentou sobre a experiência. “A Allianz é muito criativa nos seus eventos e uma grande parceira, pois nos permite trabalhar com todos os ramos de seguros. É uma seguradora que realmente nos dá muita confiança e suporte”, acrescentou.

AlliadoZ 2022

A campanha AlliadoZ 2022 entra na reta final. Nesta edição, os 50 melhores corretores do ranking ganharão uma viagem com roteiro exclusivo para a Espanha (Madri e Sevilha), com direito a um acompanhante.

Lançada em 2013, a campanha AlliadoZ traz, a cada ano, ações para beneficiar os corretores de seguros parceiros da Allianz. Em 2022, a companhia ampliou as oportunidades de premiações, priorizando a diversificação. Em cada semestre, 150 corretores serão contemplados com vouchers de R$ 2.500 que poderão ser trocados por produtos, serviços, cursos e experiências nas principais plataformas de e-commerce e marcas.

N.F.

Revista Apólice