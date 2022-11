Allianz Partners Brasil anuncia novo CEO

A Allianz Partners Brasil acabou de anunciar uma sucessão de liderança para gestão da companhia. Já a partir de 1º de dezembro, Jaime Liniers recebe o bastão do então CEO, Vincent Bleunven, e assume o cargo para dirigir a empresa no país e na América Latina.

Vincent Bleunven, que ocupou a posição de CEO por 10 anos na companhia e possui uma trajetória de 32 no Grupo Allianz Partners, deixa a empresa no final deste mês para assumir projetos pessoais e vê a passagem do posto para Jaime como uma “continuidade do trabalho e prosseguimento de todos os projetos da companhia”.

Vincent, que integrou o Grupo em 1990, desempenhou diversas funções tanto em nível global quanto em diferentes unidades de negócios, desde Diretor Financeiro para o Reino Unido, CFO do Brasil, CEO de Portugal e CEO do Brasil. Em sua mais recente função como CEO do Brasil e da América Latina, Vincent supervisionou o sucesso do lançamento da nova unidade na Colômbia.

Jaime Liniers, diretor Geral desde 2012 na divisão brasileira e espanhola da Multiasistencia, empresa que também integra o Grupo Allianz Partners, foi membro do Comitê Executivo e liderou a expansão internacional da companhia, inclusive para o Brasil.

Com a transição, que está sendo realizada de forma faseada, o novo CEO da Allianz Partners Brasil e LatAm segue focado em manter a empresa na rota do crescimento e atenta às mudanças constantes de comportamento do consumidor no segmento de assistência 24h. “Inovação, tecnologia e excelência estão no DNA da companhia e estou animado para continuar o bom trabalho que vem sendo realizado, mantendo a qualidade nos serviços, com foco no cliente e no crescimento de nossas linhas de negócio”, explica Liniers.

N.F.

