AIG lança vodcast com conteúdos sobre o mercado de seguros

A AIG segue ampliando os seus canais de comunicação com o público brasileiro. Após inaugurar um perfil exclusivo para o país no Instagram, a seguradora está lançando o AIGCast, uma série de vodcasts com conteúdos exclusivos sobre o mercado de seguros, sempre com a presença de especialistas da empresa e convidados especiais.

Com um formato simples e dinâmico, o AIGCast tem o objetivo de oferecer informações relevantes e tirar dúvidas dos clientes sobre os riscos envolvendo diversos tipos de negócio. Além dos episódios em áudio, o conteúdo também pode ser acompanhado em vídeo, na página da AIG América Latina no YouTube e Spotfy.

No mais novo episódio, executivos da seguradora, liderados pelo CEO da companhia no Brasil, Thomas Batt, discutem o papel da seguradora frente a grandes riscos contemporâneos: ataques cibernéticos, impactos ambientais e aspectos de governança das empresas.

No seu primeiro episódio, o AIGCast mostra as diferenças entre seguro de acidentes pessoais e plano de saúde. Com apresentação de Dario Machado, gerente de Digital & Direct Marketing da AIG Brasil, e presenças de Flavia Mamede, gerente de Seguro de Pessoas da seguradora; e de Caio Abdalla, diretor Comercial da Care Plus, o episódio aborda as soluções para saúde na hora de se proteger contra os riscos do dia a dia.

O AIGCast está disponível nas principais plataformas de áudio: Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Overcast e Breaker.

N.F.

Revista Apólice