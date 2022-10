Zurich premiará corretores junto a clientes no seguro de vida individual

Compartilhar no

A partir do dia 1º de novembro, os corretores parceiros da Zurich que comercializarem o produto Zurich Vida Para Você podem ganhar R$ 2 mil a cada cliente que adquirir o seguro. Isso porque a seguradora passará a premiar os corretores cujos clientes forem contemplados nos sorteios de capitalização desse produto.

Funciona assim: ao contratar o seguro de vida individual da companhia, o segurado ganha automaticamente um título de capitalização, com o qual concorre a quatro sorteios mensais no valor de R$ 10 mil. A partir de agora, a cada cliente contemplado, seu corretor também será premiado com um valor de R$ 2 mil.

Rodrigo Barros, diretor Executivo de Vida, Previdência e Capitalização da empresa, destaca que a premiação é uma forma de valorizar o trabalho consultivo prestado pelo corretor. “O Zurich Vida para Você é um produto que traz uma série de benefícios para os segurados. Ele foi pensando para ser utilizado em vida e é totalmente flexível e customizável. A capitalização é mais um incentivo para o cliente adquirir o seguro, e queremos valorizar o papel do corretor, nosso parceiro estratégico, que presta uma ótima consultoria de riscos e leva as melhores opções aos seus clientes”, ressalta.

O executivo explica que o seguro de vida individual da companhia pode ser utilizado em vida porque traz a marca da flexibilidade. Ele conta com coberturas tradicionais, como Morte e Invalidez, mas a contratação delas não é obrigatória. O produto oferece proteção completa e customizável, disponibilizando benefícios como cobertura para doenças graves, cirurgias e diárias por internação hospitalar, contratadas de acordo com a necessidade e momento de vida dos clientes.

“Somado a isto, disponibilizamos mais de 15 assistências para que o cliente escolha até três sem custo adicional, como telemedicina, orientação psicológica, rede de descontos com mais de 20 mil estabelecimentos em todo país e até assistências pet e bike”, comenta Barros.

Além de todos os benefícios do produto, a Zurich disponibiliza, ainda, uma ferramenta de análise financeira por meio da qual o corretor pode calcular e apresentar uma proposta totalmente customizada para cada cliente, chamada Zurich Análise Financeira (ZAF), mais uma facilidade para o corretor que busca trabalhar com o produto.

“Concebemos um seguro muito completo e flexível, e queremos ajudar o corretor a prestar a melhor consultoria de riscos possível de maneira fácil e simples. Através deste trabalho, ele selecionará as coberturas mais adequadas às necessidades dos clientes, que podem ser muito específicas”, finaliza Barros.

