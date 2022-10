Zurich abre programa de estágio com foco em pessoas pretas

A seguradora Zurich busca estudantes de Ciências Atuariais, Direito, Estatística, Tecnologia da Informação e Engenharia, com formação prevista entre julho e dezembro de 2024, para o seu novo programa de estágios. As inscrições estarão disponíveis até 23 de outubro.

Nesta edição do programa, são 15 vagas disponíveis, com foco em pessoas pretas. O estágio tem início em janeiro de 2023 na matriz da companhia em São Paulo, com modelo de trabalho híbrido com dois dias no escritório.

A companhia oferece aos estudantes contratados bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica e vale refeição. Cursos na UniZurich (Universidade Corporativa), Gympass, horário flexível, day off de aniversário também são outros benefícios que fazem parte do pacote. As inscrições para o estágio podem ser feitas neste link.

Foco em diversidade e inclusão

De acordo com o diretor executivo de Pessoas & Cultura da Zurich, Carlos Toledo, o programa de estágio se pauta pelos princípios de diversidade, equidade e inclusão da empresa para promover pluralidade no quadro de colaboradores. “O foco do programa são pessoas pretas, mas em todas as nossas vagas, temos um olhar atento à diversidade. Incentivamos mulheres, pessoas com deficiência, pessoas da comunidade LGBTQIA+ e profissionais de qualquer idade a se candidatarem às nossas vagas”, afirma.

O programa de estágio está em linha com a sólida governança de Diversidade, Equidade & Inclusão da companhia, que busca promover a diversidade no ambiente de trabalho e investir no desenvolvimento de talentos. Outras iniciativas como o Programa de Idiomas com vagas exclusivas para pessoas pretas, aberto no início deste ano e também em setembro, e os projetos Talentos para o Futuro e Habilidades para o Futuro, que priorizam a formação de jovens em vulnerabilidade para inseri-los no mercado de trabalho, são alguns exemplos ações da Zurich nesse sentido.

“Valorizamos e defendemos o que é certo e promovemos oportunidades para equidade entre nossos profissionais. Nossos processos seletivos também respeitam este compromisso”, conclui o executivo.

N.F.

