Youse Seguros abre vagas de emprego para área da Tecnologia

A Youse Seguros segue reforçando seu time de tecnologia. A insurtech está com novas vagas abertas para diversos diversos cargos na área, que vão desde vagas de estágio a oportunidades para desenvolvedores especialistas. Os cargos são para o modelo híbrido em São Paulo.

Há quatro oportunidades para desenvolvimento de software na insurtech, incluindo um cargo sênior para desenvolvedor Fullstack com foco em Java e React. Parte do novo projeto de vistoria por Inteligência Artificial da empresa, Machine Learning também está entre as oportunidades abertas. São duas vagas para cientistas de dados, além de uma oportunidade para analista de qualidade de software pleno.

Nas vagas apresentadas aparecem funções como a administração de qualidade dos dados e manutenção de plataformas. Há também o Banco de talentos que dá visibilidade às pessoas para futuras oportunidades, estágios em áreas como marketing e produtos, além de outras oportunidades.

As contratações são no regime CLT e incluem um pacote robusto de benefícios. Entre eles, vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica (sem descontos e coparticipação; inclusive para os dependentes), assistência odontológica, PLR, seguro de vida, convênio farmácia, previdência privada, reembolso de academia (R$ 100) e auxílio home office. Para os profissionais com filhos, a Youse oferece licença maternidade de 6 meses e paternidade de 30 dias e auxílio-creche.

Os processos seletivos serão divididos em quatro etapas: Candidatura/inscrição; bate-papo com o RH; entrevista com o gestor; e proposta do time. As vagas são no modelo híbrido na cidade de São Paulo. A Youse construiu um ambiente para que cada colaborador tenha a liberdade de ser quem é, em um ambiente aberto a todo tipo de diversidade e igualdade de oportunidade. As vagas podem ser acessadas neste link.

Veja as oportunidades:

– Cientista de dados Sr;

– Especialista de dados/ Machine Learning;

– Analista de Marketing de Performance Pleno;

– Especialista em desenvolvimento de sistemas/ Ruby on Rails;

– Pessoa desenvolvedora de Ruby on Rails PL;

– Pessoa desenvolvedora de Ruby on Rails Sr;

– Pessoa desenvolvedora Sr/ Fullstack ( Java e React);

– Quality Assurance Pleno.

N.F.

Revista Apólice