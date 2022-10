WTW apresenta novo diretor de Relacionamento com Clientes

A WTW Brasil contrata Olavo Linhares para assumir a diretoria de relacionamento com clientes para saúde e benefícios. O executivo ocupará o cargo de Sérgio Arjona, que agora reassume a diretoria de Placement.

Com mais de 15 anos de experiência no mercado de seguros, Linhares já trabalhou com gestão de clientes em empresas como a healthtech GESTO, a Dasa e a Mercer Marsh. É formado em Administração de Empresas pela Universidade Paulista, possui MBA Executivo em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e formação executiva na trilha de Estratégia e Inovação pelo MIT Sloan School of Management, em Boston.

“A chegada do Olavo será um reforço para o excelente trabalho que a equipe de saúde e benefícios da WTW já vinha fazendo para desenvolver estratégias com clientes e o mercado, reforçar retenção, experiência dos clientes e aplicar soluções baseadas em valor”, afirma Cláudio Pepeleascov, líder da área de saúde e benefícios do Brasil.

N.F.

Revista Apólice