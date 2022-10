Wiz Parceiros atinge R$ 3,5 bilhões em consórcios no primeiro semestre

A Wiz Parceiros, marketplace do conglomerado Wiz especializado em crédito, atingiu R$ 3,5 bilhões em valores alocados de consórcio no primeiro semestre deste ano. Registrando crescimento de 19,9% em comparação com o mesmo período do ano passado, no qual o volume financeiro transacionado foi de R$ 2,9 bilhões.

A expansão alcançada pela empresa está acima do mercado de consórcios. Segundo dados da ABAC (Associação Brasileira de Administradora de Consórcios), o setor teve alta de 15,7% no primeiro semestre deste ano, totalizando R$ 119,5 bilhões em volume de crédito comercializado.

Para o partner diretor executivo da Wiz Parceiros, Rodrigo Salim, o crescimento é expressivo, principalmente pelo momento de instabilidade da economia, e reforça o potencial da unidade de negócio. Segundo o executivo, a estratégia é ampliar o leque de produtos e serviços através de novas parcerias. “O resultado obtido no primeiro semestre reforça a nossa estratégia de diversificação de portfólio. Vamos seguir trabalhando para ampliar as parcerias e canais de distribuição”.

No ano passado, a Wiz Parceiros transacionou R$ 6,2 bilhões em consórcios. Logo, se obter desempenho semelhante no segundo semestre, a tendência é superar o resultado registrado em 2021. A capilaridade é um dos trunfos da Wiz Parceiros, que possui mais de 23 mil pontos de vendas em todo o País. A força de trabalho atua com abordagem presencial, por televendas e no ambiente digital.

N.F.

Revista Apólice