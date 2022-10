Wiz divulga Relatório de Sustentabilidade e fortalece compromisso com metas ESG

A Wiz divulgou o Relatório de Sustentabilidade 2021, elaborado com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI). Esta é a primeira vez que a companhia lança o relatório, se antecipando à resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que passará a exigir que as empresas de capital aberto divulguem, a partir do ano que vem, seus indicadores de sustentabilidade.

O documento contém os resultados de gestão da empresa e as metas alinhadas à agenda ESG (sigla em inglês para meio ambiente, sociedade e governança) e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

“Em linha com todas as evoluções que marcam a história da Wiz nos últimos anos, essa iniciativa reforça não só nosso compromisso com a transparência, como também nosso reconhecimento ao esforço do nosso time e comprometimento em gerar impactos relevantes na sociedade”, afirmou o CEO da companhia, Heverton Peixoto.

Em seu primeiro ciclo estratégico ESG, a empresa optou por priorizar as frentes social e de governança corporativa, nas quais possui maiores oportunidades de gerar impacto por meio das operações, principalmente por causa do modelo de negócios. O foco é na educação e na diversidade e inclusão, prezando sempre por relações éticas e íntegras.

Diante desse contexto, o documento estabelece uma série de metas de sustentabilidade para serem implementadas ainda em 2022: dentre elas estão impactar 300 vulneráveis com ações de desenvolvimento; ter 10% das pessoas contratadas pós-participação em programas de aceleração Wiz, sendo do público de vulnerabilidade social; e publicar até dezembro de 2022 ao menos uma ação para cada stakeholder priorizado (mercado, colaboradores e Conselho de Administração) que proporcione transparência das práticas ESG da empresa.

“Entendemos que pessoas, tecnologia e método são os pontos-chave para gerarmos impactos positivos em nossos ambientes de atuação. Por isso, acreditamos que, com capacitação, inovação, diversidade e investimento em gestão, estimulamos o desenvolvimento das pessoas, contribuindo para uma sociedade cada vez melhor”, acrescenta Peixoto.

Social

O relatório apresenta as ações colocadas em prática pela empresa no âmbito social. A companhia criou a Estratégia de Diversidade e Inclusão, um amplo trabalho de análise de contexto estrutural, com mapeamento de dados demográficos, estatísticas sobre gênero e hierarquia, pesquisas internas e de percepção de colaboradores sobre o tema.

No documento, a Wiz apresenta as ações corporativas que foram realizadas ao longo do ano para estimular e reforçar a diversidade e a inclusão: assinatura dos Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU Mulheres; política do uso de nome social e de licença adotiva para casais homoafetivos; capacitação online com foco em educação sobre os temas de diversidade e inclusão e comportamentos excludentes e preconceituosos. Além disso, o Gestor B.E.S.T, programa de desenvolvimento de lideranças, também foi utilizado para engajar os gestores no tema.

A companhia também promoveu ações de impacto social, por meio de doações e patrocínio a projetos e entidades filantrópicas. Em 2021, mais de 7 mil pessoas foram atingidas pelos projetos apoiados pela Wiz, que visam estimular o desenvolvimento de pessoas. Dentre os projetos e entidades apoiadas pela companhia estão o Lar Nossa Senhora das Graças, no Rio de Janeiro, que acolhe meninos e meninas em período integral; e o Galt, cursinho preparatório pré-vestibular para jovens em situação de vulnerabilidade social.

Governança

O modelo de gestão e governança da Wiz é estruturado de forma a permitir a prestação de contas e autonomia na gestão operacional das unidades de negócio. As práticas são pautadas em princípios de transparência e respeito aos acionistas, adicionais às exigidas pela legislação brasileira.

A companhia aperfeiçoou suas iniciativas de governança e compliance, visando ampliar a ética e transparência em suas operações. Dentre elas estão a reestruturação e criação de novos Comitês Estatutários; revisão dos riscos de lavagem de dinheiro; treinamento de Código de Conduta Ética, que trata do tema de combate à fraude e corrupção; e formalização da Matriz de Riscos individualizada para Tecnologia da Informação.

Em 2021, a empresa aderiu ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), referência nacional e internacional em governança corporativa. Além disso, a Companhia também concluiu o projeto de implantação do Plano de Gestão de Continuidade – PGC, abrangendo todo o conglomerado Wiz. O escopo do PGC engloba a definição de estrutura para tratamentos de incidentes e crises.

“A solidez da nossa estrutura de governança é fundamental para garantir transparência, previsibilidade e integridade aos nossos negócios, gerando segurança para os nossos profissionais nas tomadas de decisões e resguardando os direitos de todos os nossos acionistas”, destacou o Partner Diretor Executivo de Relações com o Mercado e M&A da Wiz, Guilherme Aguiar.

Principais resultados

O relatório contempla também os principais resultados operacionais obtidos pela companhia em 2021. A Wiz fechou o ano com R$ 1,3 bilhão de valor de mercado, R$ 902 milhões de receita bruta e R$ 816,8 milhões de receita líquida.

A meta para este ano é atingir entre R$ 920 milhões e R$ 1 bilhão de receita bruta pela primeira vez em sua história. No primeiro semestre, a empresa atingiu R$ 500,1 milhões de receita bruta.

Com abrangência em todo o território nacional, a Wiz tem presença física em 23 Estados e cerca de 1,6 mil colaboradores. No ano passado foram emitidos mais de R$ 25 bilhões em prêmios de seguros e R$ 6,4 bilhões de crédito comercializado. Foram realizados 762 mil atendimentos a clientes e 101 mil regulações de sinistros.

N.F.

Revista Apólice