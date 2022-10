VP da Via Direta Seguros é indicada no Wi! Awards Latam Insurtech Accelerator

A VP da Via Direta Seguros e fundadora da Via Mais Corretora de Seguros e Benefícios, Michelle Vilarinho, está entre as brasileiras indicadas para o Prêmio Wi! Awards The Latam Insurtech Accelerator, que reconhece as mulheres do ecossistema Insurtech de mais de 10 países. Organizada pela The Latam Insurtech, plataforma internacional que apoia o ecossistema de seguros, a premiação destaca mulheres que impulsionam, a partir de suas funções, todo o segmento.

“É uma honra poder representar o Brasil e outras tantas mulheres na indicação Wi! Awards The Latam Insurtech Accelerator. Um reconhecimento que conquistei em apenas 2 anos no mercado de seguros e que me impulsiona a continuar buscando ainda mais conhecimento, conexões e inovação para o nosso dia a dia, seja na Via Direta Corretora ou nas empresas das minhas mentoradas. Mas não construímos grandes sonhos sozinhas, então obrigada também a todos que fazem parte dessa jornada”, comemora Michelle.

Especialista em acelerar pessoas e empresas por meio de processos, inovação e conexões, Michelle deixou uma carreira de mais de 10 anos como executiva nas áreas de Telecom, Saúde, Tecnologia para empreender no mercado de seguros. Empresária e mãe da Valentina, de 3 anos, assumiu a vice-presidência da Via Direta, em 2020, e fundou a Via Mais. Depois de sua chegada, o grupo contabilizou crescimento de 68% no faturamento do primeiro ano e 75% no segundo ano.

No mesmo período, a executiva tornou-se mentora de mais de 25 startups e empresas lideradas e fundadas por mulheres. Passou a integrar também o Grupo Mulheres do Brasil e é associada e mentora da Sou Segura, Associação das Mulheres do Mercado de Seguros.

Para o Wi! Awards, a promoção do talento feminino é uma das principais chaves para o desenvolvimento sustentável. Dados recentes indicam que uma maior participação da mulher no mercado de trabalho e em cargos de liderança pode injetar até US$ 12 trilhões no PIB global até 2025, segundo a McKinsey. No Brasil, o aumento seria na ordem de US$ 410 bilhões.

“Em qualquer segmento, não apenas em seguros, a equidade e diversidade de gêneros em todos os níveis e hierarquias das empresas, garante que interesses de todos os lados sejam colocados em pauta. E que, independentemente do gênero, tenhamos acesso à carreira e oportunidades iguais, assim como que produtos sejam lançados de acordo com necessidades e perfis distintos, pois somos diferentes. Quando temos o olhar 360 para essa pauta, todos ganham. Não é uma luta de nós contra eles e sim, de todos juntos”, finaliza Michelle.

A votação para o W! Awards The Latam Insurtech Accelerator já está aberta pelo link.

