Unimed Nacional premia corretoras com camarote no festival Pzeiro

Com objetivo de incentivar e reconhecer seus parceiros, a Unimed Nacional premiou as maiores corretoras produtoras, em São Paulo, pelo sucesso de vendas em 2022. A cooperativa concedeu ingressos para camarotes no Espaço Unimed durante o Festival Pizero, que aconteceu no dia 12 de outubro, com apresentação dos cantores João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes, todos do estilo musical piseiro, uma vertente do forró.

Foram concedidos pares de convites para cada corretora vencedora, totalizando cerca de 300 participantes. Foram reservados ainda os mezaninos do espaço, com abertura para a Pista Premium, para que os vendedores campeões pudessem curtir seus artistas preferidos bem de perto e com direito a serviço de open bar.

Já no dia seguinte, 13 de outubro, a cooperativa promoveu evento no Parque Villa Lobos, em São Paulo, para unir pais e filhos numa recreação especial. Os filhos dos corretores participaram de aulas de yoga e de zumba junto aos pais, além de degustarem das comidinhas preparadas para o encontro. Também foram entregues kits de camisetas para os corretores e as crianças puderam fazer pinturas de rosto.

“Foi uma noite muito especial e idealizada como forma de agradecimento a todos os nossos parceiros que vestem a camisa da Unimed Nacional. Optamos por esse Festival por ser em outubro, mês em que comemoramos também o Dia do Vendedor, profissional que temos grande admiração e respeito”, contou a gerente de vendas PME e adesão, Jaqueline Kroquevichy.

“Observar esse time motivado é o que impulsiona a Cooperativa a aprimorar cada vez mais seus projetos de incentivo e buscar excelência em seus produtos, destaca o diretor de Mercado da Unimed Nacional, Walter Cherubim.

Já o diretor Comercial da cooperativa, Jorge Oliveira, registra que incentivo nem sempre está relacionado a uma recompensa financeira. “Nesse modelo de premiação conseguimos despertar esse conceito, além do sentimento de pertencimento das equipes e de como o engajamento pode transformar resultados”, frisou.

Por fim, o superintende comercial da Unimed Nacional, Edinaldo Almeida, agradeceu a participação de todos os envolvidos. “Agradeço todos os responsáveis por movimentar esse mercado com tanto foco e tanta determinação. Esse encontro nos mostra que estamos no caminho certo para promover, além de motivação, engajamento e bem-estar”.

N.F.

Revista Apólice