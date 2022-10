Unimed Odonto firma parceria com OdontoCompany

Compartilhar no

A Unimed Odonto, gerida pela Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, firmou parceria com a OdontoCompany. Dessa forma, a operadora de planos de saúde bucal aumentará em 58% sua presença nos municípios brasileiros, e em 28% a quantidade de prestadores na rede, chegando ao total de 9.266 pontos de atendimento.

O movimento vem ao encontro da estratégia da Unimed Odonto para melhorar a jornada de seu beneficiário por meio de clínicas multiespecialidades, que trarão mais eficiência e resolutividade ao tratamento de seus clientes. A expectativa é um crescimento na carteira de 44 mil vidas até o final do ano, superando o marco de 900 mil vidas em dezembro.

A parceria com a OdontoCompany possibilitará a empresa elevar exponencialmente sua participação em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís, Brasília e Belo Horizonte, intensificando as vendas conjuntas com o Seguro Saúde Empresarial da Seguros Unimed e dos demais planos de saúde oferecidos pelas cooperativas Unimed, o que proporcionará capilaridade de atendimento similar à oferecida pela rede médica, e promovendo uma saúde completa aos beneficiários.

“A busca por parcerias é uma estratégia importante para aumentar o número de vidas na carteira da empresa, ampliar a rede e os serviços prestados aos beneficiários da operadora, além de aumentar o valor da marca para além da assistência médica”, conta o Dr. Helton Freitas, presidente da Seguros Unimed.

“Acreditamos no sucesso desta parceria visto que ela tem, sem dúvidas, um impacto enorme no segmento de saúde bucal, já que duas grandes empresas, referências, se unem para cuidar do sorriso de muitos brasileiros”, destaca o fundador e presidente da OdontoCompany, Paulo Zahr. “São quase 2 mil clínicas em funcionamento em todos os estados brasileiros, já preparadas para receber e oferecer os melhores tratamentos para todos os 18 milhões de beneficiários da Unimed”, finaliza o executivo.

N.F.

