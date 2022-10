UCS orienta associados para atuação em seguros de Responsabilidade Civil

Um nicho que reserva grandes oportunidades aos corretores será abordado por especialistas no próximo encontro da UCS (União dos Corretores de Seguros). O 8º Trocando ideias de 2022 irá debater o tema “Seguros de Responsabilidade Civil: Condições de mercado, produtos e nova circular Susep”, na noite de 25 de outubro, na Charles Pizzaria, em São Paulo.

Os especialistas convidados são membros da Comissão de Responsabilidade Civil do Sincor-SP: Felippe Moreira Paes Barretto, corretor de seguros e advogado, sócio presidente da ZNT Assessoria e Consultoria e da Paes Barretto Advogados e responsável pela Cátedra de Responsabilidade Civil da ANSP (Academia Nacional de Seguros e Previdência); e Maurício Bandeira, diretor de Linhas Financeiras e Responsabilidade Civil da Lockton Brasil, membro da ANSP.

“Abordaremos em nossa apresentação um status do mercado de Seguro de RC, assim como aspectos mais técnicos de produtos (Responsabilidade Civil Profissional, RC Médicos e Hospitais, D&O e modalidades tradicionais), passando também por questões relacionadas a colocação do seguro no que diz respeito a coberturas e retroatividade”, adianta Bandeira. “Será discutido também o relacionamento dos corretores com as principais seguradoras que operam nessas linhas e a efetividade da comunicação entre as partes”, informa.

Para Arno Buchli Junior, presidente da UCS, é importante entender mais sobre este seguro que tem reservado boas oportunidades de negócios. “A procura pelo seguro de Responsabilidade Civil vem crescendo a cada ano em virtude das reclamações na justiça por atos cometidos que causam danos a terceiros, principalmente após o advento do Novo Código Civil. A maior conscientização do indivíduo em busca do exercício constante da legitimidade de sua cidadania tem puxado o crescimento, por isso deve ser um importante produto no portfólio dos corretores de seguros”, avalia.

As inscrições podem ser feitas pelo email [email protected]

8º Trocando Ideias de 2022 – Seguros de Responsabilidade Civil

Data: 25/10/22

Horário: 19 horas

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker,1785 – Planalto Paulista

O custo do restaurante por pessoa é de R$ 69,90 (rodízio de pizza e grelhados – bebidas à parte). Estacionamento com manobrista ou em bolsão gratuito em frente.

N.F.

Revista Apólice