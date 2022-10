SulAmérica lança FOF de alocação visando público institucional

Buscando ampliar o relacionamento já existente com os investidores institucionais, como fundos de pensão, a SulAmérica Investimentos, gestora com mais de R$ 54 bilhões sob gestão e administração, criou um produto para reforçar sua atuação no segmento: o SulAmérica Alocação FIC FIM Crédito Privado.

O novo fundo Alocação da companhia tem como objetivo ajudar as EFPCs (Entidades Fechadas de Previdência Complementar) a terceirizar a escolha dos melhores gestores do mercado, assim como a diversificar suas alocações em fundos classificados como “estruturados” de acordo com a CMN nº 4.994, por meio de um FOF (fundo de fundos) com uma exposição média de 8 a 12 fundos, isso a partir de uma análise inicial de macroalocação das mais diversas estratégias.

“Objetivo é montar uma carteira que os fundos apresentem uma baixa correlação entre si. Ou seja, enquanto um fundo, em dado momento, pode não estar indo tão bem, outros tendem a performar melhor, gerando equilíbrio nesta carteira e assim apresentando consistência de performance. A ideia é que esse FOF também proteja o investidor, em cenários de stress de mercado, dada a baixa correlação entre os fundos investidos. Estamos facilitando a vida dos clientes dos fundos de pensão oferecendo essa estrutura”, afirma Marcel Andrade, gestor responsável pela área de fundos de fundos.

O produto, que tem 0,50% de taxa de administração, resgate D+30 e aplicação mínima de R$1.000, buscando entregar uma rentabilidade de CDI + 4% ao ano.

“Com o cenário de juros para o ano que vem, a classe de multimercados deve se beneficiar, podendo aproveitar tanto o movimento de fechamento de juros do segundo semestre quanto o resultado mais positivo esperado para os ativos de renda variável”, explica Marcelo Mello, VP de Investimentos, Vida e Previdência da SulAmérica.

Revista Apólice