SulAmérica inaugura espaço físico da Garagem de Inovação

A SulAmérica anunciou o lançamento de sua Garagem de Inovação. O hub, desenvolvido para pensar em novos negócios e melhores opções para os clientes, está de portas abertas para receber startups parceiras e pessoas colaboradoras da companhia.

A companhia realizou o lançamento do espaço físico de Inovação, mas o hub existe desde 2015, com atuação em diferentes ambientes e conceitos. A Garagem de Inovação está localizada na sede em São Paulo, em Pinheiros, e possui diversos ambientes para que os parceiros possam, cada vez mais, desenvolver e colocar em prática ações inovadoras para o mercado.

“A Garagem de Inovação tem como foco gerar conexão e ser elo de fomento à inovação aberta. O ambiente possui diversos recursos de ferramentas que auxiliam no processo de desenvolvimento de ideias. É um local que estimula a criatividade. Estamos muito empolgados com o lançamento e já estamos aguardando nossos parceiros, colaboradores e colaboradoras”, comenta Fernando Morad, superintendente de Inovação da seguradora.

Aberto para as pessoas da companhia, o uso do espaço é voltado para ações e projetos que tenham relação direta com inovação. Ao longo de 2022, antes do lançamento oficial, a iniciativa já recebeu alguns PitchDays, encontros que têm como objetivo promover a conexão de startups do mercado com áreas da companhia. “O hub permite organizar avaliações, prototipações e experimentos antes de lançarmos um produto ou serviço”, pontua Morad.

A Garagem de Inovação foi criada há sete anos, em parceria com a CI&T, multinacional brasileira de soluções digitais, em Campinas (SP). Em 2018, o projeto passou a ocupar um espaço de coworking em São Paulo, até chegar ao endereço atual, em Pinheiros.

Desde o início, a Garagem de Inovação vem desenvolvendo diversos cases e ações alinhadas ao conceito de Saúde Integral da companhia, em parceria com startups. Entre os projetos de destaque coordenados pelo hub estão a parceria com a Docway, startup que responde pela tecnologia e serviços de telemedicina, e Órama, plataforma digital de investimentos. A SulAmérica foi uma das primeiras empresas a criar, ainda em 2018, um projeto de orientação médica à distância. A partir de 2020, a plataforma Saúde na Tela, que possibilita o atendimento virtual com médicos de mais de 50 especialidades, além de psicólogos, nutricionistas e outros profissionais, se tornou referência no mercado brasileiro.

