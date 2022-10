SulAmérica fecha parceria com Gympass

A SulAmérica, em ação exclusiva com o Gympass, traz acesso à maior plataforma de bem-estar corporativa do mundo para beneficiários e dependentes, que possuam plano de saúde ativo. Agora, as empresas que contratam a seguradora podem oferecer esta promoção a seus colaboradores, sem custo adicional no plano.

A nova promoção em parceria com o Gympass, denominada “Treinou, Ganhou”, é mais uma iniciativa da seguradora, que surgiu a partir de uma necessidade das pessoas e o que faltava para terem mais Saúde Integral. “O primeiro passo foi escutarmos mais de 2.000 pessoas em uma pesquisa realizada em meados do segundo trimestre deste ano. Os resultados nos mostraram que a saúde física preocupa 51% dos brasileiros, e esse é um importante dado para materializarmos ainda mais nosso compromisso de levar o cuidado com a saúde no dia a dia”, explica Simone Cesena, diretora de Marketing da SulAmérica.

A edição 2022 da Pesquisa de Saúde Integral, realizada pelo Instituto FSB de Pesquisa, revelou que 6 em cada 10 brasileiros estão cuidando mais da saúde e do bem-estar agora do que durante o auge da pandemia. O levantamento aponta, no entanto, que a atividade física não é um hábito comum entre a maioria das pessoas, uma vez que 62% dos entrevistados afirmaram que essa prática acontece poucas vezes ou nunca. Além disso, 54% dos pesquisados afirmam estar acima do peso.

A partir desse levantamento, a promoção “Treinou, Ganhou” oferece o acesso ao Gympass para beneficiários e ainda garante 100% de cashback no plano Basic, para aqueles que cumprirem a frequência de 2 vezes por semana, por 6 meses, em academias, estúdios, aulas online ou personal trainer, disponíveis na plataforma. O plano Basic Gympass oferece acesso a mais de 9.000 academias, mais de 30 apps parceiros e até 8 aulas de personal trainer. Se o beneficiário preferir, pode escolher um plano Gympass superior ao da categoria Basic, porém o seu cashback sempre será correspondente ao valor do plano Basic (R$ 45,90).

A plataforma oferece ainda cuidados com a saúde emocional, como meditação, e práticas para serem realizadas com a família, como aulas e atividades presenciais ou on-line para crianças. “Nosso objetivo é oferecer Saúde Integral na prática, incentivando o cuidado com a saúde física, emocional e até financeira”, explica Juliana Caligiuri, vice-presidente de Saúde, Odonto e Comercial da SulAmérica.

“A parceria com a SulAmérica permite ao Gympass demonstrar de maneira bastante prática a função preventiva dos cuidados com a saúde física, emocional e financeira que compõem a nossa entrega. Além disso, ao ofertar os nossos serviços para os mais de 2,4 milhões de beneficiários da seguradora, estamos mais próximos de atingir a nossa missão de tornar o bem-estar universal e acessível para todos”, afirma Priscila Siqueira, líder do Gympass no Brasil.

Para participar da promoção

A promoção é válida por um ano e, para participar, é necessário que o(a) beneficiário(a) realize o cadastro por meio do aplicativo SulAmérica Saúde, escolha o plano de treino e siga os requisitos de frequência e período mínimo de ida a uma das academias parceiras. Após o primeiro semestre de treinos, a seguradora devolve o valor gasto nesse período por meio do aplicativo Gympass.

As informações e o regulamento da promoção “Treinou, Ganhou” estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice