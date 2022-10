Após meses de preparação e ajustes operacionais, a seguradora baseada em

Uberlândia/MG finalmente está pronta para distribuir o seguro automotivo. A Split Risk foi uma das 11 empresas aprovadas no Sandbox Regulatório da Susep (Superintendência de Seguros Privados) em outubro de 2020, com uma proposta bastante desafiadora: atrair a atenção do público que ainda não vê valor na contratação de um seguro para o veículo.

Para isso, a companhia conta com um portfólio bastante flexível, que permite ao usuário selecionar de maneira individualizada apenas as coberturas que tem

interesse, como roubo e furto, colisão, cobertura para terceiros e assistência 24 horas, por exemplo. A contratação poderá ser mensal, portanto mais um fator que poderá chamar a atenção do consumidor, já que não será necessário permanecer por 12 meses com a apólice ativa.

O plano de negócios prevê a distribuição apenas através de parceiros, como corretores de seguros, que também procuram por produtos mais atraentes e que

atendam às necessidades dos clientes, principalmente após os reajustes de preços

sofridos ao longo deste ano. “Mais do que pagar um preço justo, o cliente quer pagar

apenas por aquilo que ele realmente pretende usar. Não faz sentido pagar por algo

que ele não vê valor”, comenta Leandro Teixeira, diretor Técnico da Split Risk.

Empresas de rastreamento e aplicativos de mobilidade urbana também deverão fazer parte da lista de distribuidores, por conta do grande alcance geográfico e necessidade de agregar valor aos serviços oferecidos, especialmente em regiões pouco exploradas pelo mercado de seguros tradicional. “Nós queremos chegar até o cliente que ainda não teve a primeira experiência com seguro auto, e grande parte do nosso país está nessa situação. A expectativa é que até o final de 2023 tenhamos aproximadamente 25 mil usuários ativos”, reforça Teixeira.

N.F.

Revista Apólice