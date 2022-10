Sou Segura promove evento em São Paulo e no Rio de Janeiro

A Sou Segura promoverá nos dias 18 de outubro, no Rio de Janeiro, e 09 de novembro, em São Paulo, a edição 2022 do “Sou Segura Insurance Meeting”, evento que vai ao encontro da missão da entidade, que é auxiliar as mulheres do mercado de seguros a se capacitarem cada vez mais, promovendo o seu próprio desenvolvimento profissional rumo ao empoderamento.

Dessa forma, será possível criar um mercado de seguros mais equânime, diverso e inclusivo. Assim, o objetivo dessas iniciativas é promover o encontro entre mulheres do mercado de seguros, fortalecendo o diálogo, criando novos laços de amizade e privilegiando o “networking”, além da troca de experiências e insights sobre desenvolvimento pessoal. As inscrições podem ser feitas pelo link.

Serviço

Sou Segura Insurance Meeting

Rio de Janeiro

Data: 18 de outubro

Local: Escola de Negócios e Seguros, Rua Senador Dantas, 74.

O credenciamento será feito a partir das 18h e o evento será iniciado às 18h30.

São Paulo

Data: 09 de novembro.

Local: Escola de Negócios e Seguros, Rua Augusta, 1600

O credenciamento será feito a partir das 18h e o evento será iniciado às 18h30.

N.F.

Revista Apólice